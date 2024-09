Smart robô aspirador PRA1000 Positivo - Reprodução / Freepik

Smart robô aspirador PRA1000 Positivo

Publicado 18/09/2024 16:00

robô aspirador PRA1000 da Positivo Casa Inteligente promete facilitar a rotina de limpeza doméstica, oferecendo um sistema que varre, aspira e até passa pano sozinho, tudo controlado via aplicativo. Com tecnologias modernas, como mapeamento a laser e integração com comandos de voz, o aparelho parece ideal para quem busca praticidade. Mas será que ele vale o investimento?

Equipado com sensores antiqueda e anticolisão, o robô aspirador se move de forma eficiente pelo ambiente, mapeando cômodos e ajustando a limpeza conforme as necessidades do usuário. Uma das vantagens desse robô aspirador é a capacidade de criar barreiras virtuais e áreas proibidas pelo App, permitindo que o dispositivo não entre em locais indesejados.

Para quem convive com animais de estimação, a promessa de remoção eficaz de pelos e poeiras é um atrativo a mais, especialmente com o filtro HEPA que retém 99,9% dos ácaros e outras impurezas.

No entanto, a questão do custo-benefício pode levantar dúvidas. Embora o robô aspirador ofereça funcionalidades avançadas, como três níveis de aspiração e a capacidade de passar pano com diferentes intensidades de água, alguns consumidores podem considerar o preço de R$1.699 (já com 37% de desconto na compra feita pela Amazon ) um investimento alto. Outro ponto a se considerar é a eficiência em casas com muitos móveis ou com pisos mais irregulares, onde o sistema de navegação pode ter dificuldades.

Entre os pontos positivos, porém, destacam-se a capacidade de programar a limpeza remotamente, o retorno automático à base de carregamento quando a bateria está baixa, e o funcionamento silencioso no modo mais leve. Por outro lado, o tanque de água de 250ml pode exigir reabastecimentos frequentes em ambientes maiores, e o desempenho em áreas com sujeira mais pesada pode deixar a desejar - mesmo no modo de aspiração forte.