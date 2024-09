Forno elétrico com airfryer Oster com 25L de capacidade - Reprodução / Amazon

Forno elétrico com airfryer Oster com 25L de capacidadeReprodução / Amazon

Publicado 19/09/2024 16:00

forno elétrico multifunções da Oster , com capacidade de 25 litros e tecnologia de ar quente, é uma das opções atrativas do mercado de eletrodomésticos para quem busca praticidade na cozinha. Além de reunir várias funções em um só aparelho - como a de airfryer, grill e forno de convecção - o produto foi projetado para ocupar pouco espaço, algo que facilita sua inclusão em cozinhas menores.

forno elétrico, garantindo maior resistência e durabilidade. Mas o destaque fica mesmo por conta da A cavidade interna em inox é um dos pontos altos desse, garantindo maior resistência e durabilidade. Mas o destaque fica mesmo por conta da função airfryer , que utiliza ar quente de alta densidade para fritar alimentos com pouco ou nenhum óleo. Essa funcionalidade é especialmente interessante para quem busca refeições mais saudáveis, sem abrir mão do sabor crocante.

Outro ponto positivo é a versatilidade que o aparelho apresenta: com três compartimentos para prateleiras, ele permite a preparação de diferentes receitas ao mesmo tempo. O grill é um adicional importante para quem gosta de alimentos mais dourados e crocantes, como pizzas e bolos.

E a rapidez no preparo, especialmente ao usar a grade no topo, faz com que o forno se destaque em relação a outros modelos, sendo uma ótima opção para refeições mais rápidas no dia a dia.

Porém, há algumas limitações que precisam ser pontuadas. A precisão da temperatura no modo forno é um fator que pode gerar insatisfação, principalmente para receitas que exigem controle rigoroso.

O design da porta, que é simples, também pode comprometer a retenção de calor. Durante o uso, áreas próximas ao pegador podem ficar muito quentes, o que exige cuidado extra. Outro ponto de melhoria está nos acessórios inclusos, que poderiam ser mais robustos ou variados para maximizar a experiência de uso.