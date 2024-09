Câmera fotográfica digital do tipo cybershot - Reprodução / Amazon

Câmera fotográfica digital do tipo cybershotReprodução / Amazon

Publicado 23/09/2024 16:00

Nos últimos meses, uma tendência inesperada começou a aparecer em grandes eventos e festivais de música: o retorno das câmeras digitais compactas, especialmente os modelos mais antigos, como as famosas " cybershots ". Durante o Rock in Rio deste ano, por exemplo, não foi difícil encontrar pessoas trocando seus smartphones por câmeras digitais para registrar os melhores momentos dos shows.

Esses modelos de câmeras digitais, que dominaram o mercado no início dos anos 2000, parecem ter ganhado uma nova vida e conquistado um público que busca algo diferente das câmeras de celular. E as razões para esse renascimento são diversas.

Compacta, a câmera oferece uma experiência que mistura nostalgia e praticidade. Enquanto os smartphones continuam a ser a ferramenta principal para fotos e vídeos no dia a dia, as cybershots e outras câmeras digitais voltaram a ser populares por algumas características específicas.

O visual das fotos, muitas vezes menos "perfeito" e com um toque retrô, tem agradado os jovens que frequentam festivais. Essas câmeras ainda são vistas como uma opção mais segura em ambientes lotados, pois são mais resistentes e, se forem perdidas ou danificadas, o prejuízo costuma ser bem menor do que o de um smartphone.

O preço também é um fator importante nessa tendência. Com valores mais acessíveis do que os de smartphones topo de linha, algumas câmeras digitais podem ser compradas por menos de R$300. Esses dispositivos também oferecem boas funcionalidades, como zoom óptico, fotos em alta resolução e, em alguns modelos, até gravação em 4K.

Para quem gosta de registrar cada detalhe de um show ou de uma viagem, mas sem a preocupação de gastar uma fortuna, a câmera digital tem se mostrado uma excelente escolha. No Rock in Rio, a estética retrô dessas fotos fez sucesso. A imagem com menos definição, mais granulada, lembra os cliques de uma época em que a fotografia era menos digitalizada e mais "natural". Muitos influenciadores têm aderido ao uso dessas câmeras e postado fotos mais "cruas", sem os filtros e edições excessivas - comuns nos smartphones.

Modelos em destaque

Para quem deseja aderir à tendência e aproveitar o melhor das câmeras digitais, há opções no mercado que combinam preço acessível com alta qualidade de imagem. Um dos modelos em destaque é a câmera digital cybershot Serounder , disponível por R$188,40. Com resolução de 48Mp e gravação em 4K, entrega fotos nítidas e detalhadas, além de vídeos com excelente definição. Seu zoom digital de 16X facilita o registro de cenas a distância, enquanto a tela de 2,4 polegadas, resistente a arranhões, garante visibilidade mesmo sob forte luz solar. Leve e compacta, é perfeita para carregar em eventos, festas ou viagens.

Outra oferta interessante é a da câmera digital cybershot Yozumd , que está à venda por R$289,99. Esse modelo é ideal para quem está começando no mundo da fotografia digital, oferecendo 44Mp de resolução e vídeos em 1080p. A Yozumd também possui zoom digital de 16X e foco automático, o que torna o processo de captura de fotos mais simples e rápido. Conta ainda com recursos criativos, como filtros e detecção de sorriso, sendo uma ótima escolha para fotos espontâneas. Sua bateria de 700mAh recarregável via USB é prática para quem está sempre em movimento.