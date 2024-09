Bicicleta é alternativa sustentável e saudável para o uso do carro - Reprodução / Freepik

Bicicleta é alternativa sustentável e saudável para o uso do carroReprodução / Freepik

Publicado 22/09/2024 11:00

Neste domingo, 22 de Setembro, celebra-se o Dia Mundial Sem Carro. A data foi criada para conscientizar a população sobre o impacto ambiental do uso excessivo de automóveis.

Essa iniciativa busca promover formas alternativas de mobilidade, como caminhar, usar transporte público e, claro, pedalar. E com o aumento da poluição nas grandes cidades, a bicicleta surge como uma solução prática e acessível para quem deseja contribuir com a preservação do meio ambiente - além de melhorar a própria saúde, já que pedalar é uma atividade física completa.

Para quem está pensando em trocar o carro pela bicicleta, ou ao menos utilizá-la com mais frequência, o Dia Mundial Sem Carro também é uma oportunidade para aproveitar promoções exclusivas, disponíveis por tempo limitado na Amazon.

Uma das ofertas mais atrativas deste momento é a da bicicleta Lazer Caloi Andes com aro 26 , por R$799,89. Ideal para passeios em parques e ciclovias, essa bike oferece uma estrutura resistente, com freios V-Brake de alumínio e suspensão dianteira - além de um design moderno que valoriza o visual.

Se a busca for por algo mais robusto, para trilhas e terrenos irregulares, a bicicleta GPS 148 Colli com dupla suspensão , por R$910, é outra excelente opção. Com aro 26 e 21 marchas, esse modelo oferece ótimo desempenho em diferentes superfícies, além de freios V-Brake que garantem segurança nas frenagens.

Outra bicicleta que chama a atenção é a aro 29 Ravok , vendida por R$789, sendo o modelo mais procurado na Amazon. Desenvolvida para passeios urbanos, possui um quadro de aço carbono e freios a disco mecânico, proporcionando conforto e confiança em qualquer situação, além de um excelente custo-benefício.

Já para os entusiastas do mountain bike, a bicicleta aro 29 KSW , em oferta por R$899, se destaca pela leveza de seus componentes em alumínio e a segurança dos freios a disco. Perfeita para quem está começando no esporte, combina qualidade com um preço acessível.

Por fim, a bicicleta Summer Aro 26 Ultra Bike , disponível por R$713,11, é uma opção versátil e ergonômica, ideal para adultos e crianças. Com um design atrativo e alta durabilidade, esse modelo garante conforto e segurança, seja para lazer ou para o deslocamento diário.