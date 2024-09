Filtro de linha com 5 tomadas - Reprodução / Freepik

Publicado 25/09/2024 16:00

Com o avanço da tecnologia e o aumento do número de aparelhos eletrônicos em casa e no escritório, a necessidade de multiplicar o número de tomadas disponíveis é cada vez maior. Dois itens comumente usados para esse fim são o filtro de linha e a extensão. Embora parecidos em alguns aspectos, eles possuem funcionalidades e propósitos diferentes, o que pode influenciar diretamente na escolha do produto mais adequado para cada situação.

filtro de linha, além de aumentar o número de tomadas, oferece proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos, sendo ideal para conectar dispositivos que precisam de maior segurança. Esse equipamento conta com componentes eletrônicos ou fusíveis que ajudam a proteger aparelhos eletrônicos de picos de energia. Em muitos modelos, há também a presença de saídas USB, facilitando o carregamento de celulares e outros dispositivos. Outro ponto positivo do , além de aumentar o número de tomadas, oferece proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos, sendo ideal para conectar dispositivos que precisam de maior segurança. Esse equipamento conta com componentes eletrônicos ou fusíveis que ajudam a proteger aparelhos eletrônicos de picos de energia. Em muitos modelos, há também a presença de saídas USB, facilitando o carregamento de celulares e outros dispositivos. Outro ponto positivo do filtro de linha é que ele vem, geralmente, com uma chave “liga/desliga”, o que permite maior controle sobre os equipamentos conectados.

Já a extensão é um produto mais simples. Sua principal função é aumentar a distância entre a tomada e os aparelhos, permitindo que dispositivos localizados longe das tomadas possam ser conectados à rede elétrica. Não oferece a mesma proteção que o filtro de linha, sendo mais indicada para situações em que a segurança elétrica não seja uma preocupação primordial. Extensões de diferentes comprimentos , como os modelos em formato de carretel, são bastante úteis em ambientes maiores, onde o acesso às tomadas é mais complicado.

Ao avaliar o custo-benefício entre filtro de linha e extensão, é essencial considerar a quantidade de dispositivos a serem conectados e a necessidade de proteção contra oscilações elétricas. O filtro de linha se destaca por garantir a segurança dos aparelhos, enquanto a extensão é mais vantajosa para quem busca apenas ampliar o alcance das tomadas sem comprometer o orçamento.