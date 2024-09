Brinquedo Hot Wheels City Garagem - Reprodução / Amazon

Publicado 26/09/2024 16:00

Com a aproximação do Dia das Crianças, muitos pais e responsáveis começam a busca pelo presente ideal. Seja para surpreender com algo inovador ou clássico, as opções de brinquedos no mercado são inúmeras. E para facilitar essa missão, selecionamos algumas ofertas especiais que estão disponíveis na página de Dia das Crianças da Amazon. Há brinquedos para todos os gostos, com descontos que chegam a até 43%.

presente para o Dia das Crianças que combine diversão e surpresa, a " Se você procura umque combine diversão e surpresa, a " Barbie Pop Reveal " é uma excelente escolha. Com 39% de desconto, em oferta por R$117,90, essa boneca oferece uma experiência de unboxing única, com oito surpresas sensoriais que deixam as crianças curiosas e envolvidas durante todo o processo de abertura. Cada embalagem também revela uma boneca com acessórios e detalhes incríveis, como roupas e patins, e permite uma brincadeira reutilizável com slime colorido. Uma ótima opção para as pequenas e pequenos que adoram colecionar e brincar com a linha da Barbie.

Outra sugestão de presente que pode encantar as crianças é o " Barbie Novo Armário ", disponível com 30% de desconto por R$189,90. Esse armário portátil traz uma Barbie com roupas e acessórios modernos, oferecendo inúmeras possibilidades de combinações e histórias. Ideal para quem gosta de brincar de moda e criar diferentes looks, o closet inclui cabides, estante dobrável e uma alça de transporte, para levar a diversão a qualquer lugar.

Para os fãs de carrinhos e aventuras radicais, porém, o " Hot Wheels City Garagem " com 29% de desconto, por R$193,90, é a escolha perfeita. Com esse conjunto, as crianças podem utilizar o elevador para mover os carros entre diferentes andares da garagem e até mesmo fazer os carrinhos saltarem de um andar a outro.

Já o " Hot Wheels Monster Trucks " está em promoção com 43% de desconto, por apenas R$39,90. Com esses trucks gigantes, os pequenos vão se divertir criando corridas e manobras com veículos robustos e colecionáveis.

Jogos para toda a família

Se a ideia é reunir a família em torno de um jogo, o " Banco Imobiliário Jr. " da Estrela, disponível com 28% de desconto por R$68,72, promete ensinar noções básicas de compra e venda de imóveis de forma divertida.

E o " Pizzaria Maluca ", com 19% de desconto, por R$48,80, transforma as crianças em pizzaiolos, que precisam preparar pizzas com os ingredientes corretos para vencer a partida.