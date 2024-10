Marmita elétrica portátil para carros - Reprodução / Amazon

Marmita elétrica portátil para carrosReprodução / Amazon

Publicado 04/10/2024 16:00

Motoristas de aplicativos e taxistas, que passam horas no trânsito, sabem que se alimentar de forma prática e econômica pode ser um desafio na rotina de trabalho. Uma das opções que vem ganhando espaço entre esses profissionais, entretanto, é a marmita elétrica , que permite esquentar refeições - como lanches - no próprio carro, ajudando a reduzir os gastos com restaurantes e garantindo uma alimentação saudável e caseira.

A marmita elétrica em questão é alimentada pela tomada do veículo (12V) ou pela rede elétrica comum (110V), oferecendo flexibilidade para quem está em constante movimento. Com um design pensado para a rotina agitada, o modelo conta com três compartimentos, facilitando o transporte de diferentes tipos de alimentos, sem misturar sabores.

Feita de aço inoxidável de alta qualidade, também é fácil de limpar e segura para o uso no veículo, já que possui pés antiderrapantes para evitar quedas. O dispositivo garante que a comida atinja cerca de 50ºC em 20 a 40 minutos, mantendo-a quente até o momento de consumo.

Vale lembrar, porém, que a marmita elétrica não deve substituir uma pausa adequada para o almoço, por exemplo. Ela deve ser utilizada em momentos de descanso, quando o motorista pode estacionar em um local seguro e se alimentar com tranquilidade.