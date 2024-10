Sapateira articulada Safira - Reprodução / Amazon

Sapateira articulada SafiraReprodução / Amazon

Publicado 01/10/2024 16:00

Cada vez mais, a decoração dos lares brasileiros reflete uma busca por funcionalidade e organização, sem abrir mão do estilo. Nesse cenário, a inclusão de sapateiras no hall de entrada tem ganhado destaque. Além de dar uma solução prática para organizar os calçados, esse móvel também se integra ao ambiente como um elemento decorativo, transformando a primeira impressão da casa. Não se trata apenas de um móvel funcional, mas de uma peça que ajuda a manter o lar limpo e estiloso.

A sapateira, posicionada logo na entrada, responde a uma necessidade crescente de evitar que a sujeira da rua se espalhe pelos cômodos. O hábito de retirar os sapatos ao chegar em casa, muito comum em diversas culturas, agora se adapta à realidade brasileira. Com isso, o hall de entrada ganha importância no design de interiores, se tornando um espaço de transição entre o exterior e o conforto do lar.

O mercado oferece diversas opções de sapateiras, de modelos compactos a outros mais sofisticados, sempre priorizando o equilíbrio entre o design e a capacidade de armazenamento. É possível encontrar desde móveis simples e funcionais até peças com detalhes elegantes, como acabamentos em couro ou madeira maciça. A versatilidade das sapateiras permite ainda que o móvel se adeque aos mais variados estilos de decoração - seja um ambiente mais minimalista ou um espaço mais rústico e aconchegante.

Pequenos toques, como a combinação de cores com o restante da mobília ou a adição de um espelho próximo à sapateira, trazem praticidade e charme ao espaço. Ao investir nesse tipo de móvel, você garante um ambiente mais organizado e uma recepção ainda mais acolhedora para quem entra na sua casa.

Modelos em alta

Se você está em busca de opções para o hall de entrada, a sapateira articulada Safira é uma ótima escolha. Em oferta por R$189,90 na Amazon, com a possibilidade de parcelamento em até 12 vezes, combina organização e praticidade, além de ser compacta, perfeita para pequenos espaços.

Outra opção interessante é a sapateira basculante Idimex , disponível por R$696,47. Com quatro compartimentos, acomoda até 24 pares de sapatos, ideal para famílias maiores. Feita de madeira maciça de pinus reflorestado, é uma peça que alia durabilidade e um toque natural ao ambiente.