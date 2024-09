Depurador Ar Slim da Suggar - Reprodução / Suggar

Publicado 30/09/2024 16:00

Em ambientes com pouco espaço e ventilação limitada, a qualidade do ar pode ser um problema constante. Cozinhar, por exemplo, libera vapores de gordura, fumaça e odores que, se não forem tratados de maneira eficiente, podem se espalhar por toda a casa.

É nesse contexto que o depurador de ar se destaca como uma solução prática e eficaz. Muito mais do que um acessório de cozinha, esse eletrodoméstico atua diretamente na purificação do ambiente, eliminando cheiros fortes e resíduos de gordura que podem prejudicar a qualidade do ar e deixar o ambiente desagradável.

depurador de ar, ao contrário das tradicionais coifas, não necessita de uma saída externa, o que o torna ideal para quem vive em apartamentos ou casas com cozinhas integradas e sem acesso a dutos de ventilação. Entre os modelos mais populares no mercado, o Um diferencial, porém, é que o, ao contrário das tradicionais coifas, não necessita de uma saída externa, o que o torna ideal para quem vive em apartamentos ou casas com cozinhas integradas e sem acesso a dutos de ventilação. Entre os modelos mais populares no mercado, o Ar Slim Suggar desponta como uma das opções mais eficientes e acessíveis.

Compacto, esse depurador da Suggar é perfeito para cozinhas pequenas, oferecendo uma grande capacidade de sucção com baixo consumo de energia - o que ajuda a manter o ar mais limpo sem pesar na conta de luz. Com três velocidades ajustáveis, permite que o nível de sucção seja adaptado conforme a necessidade, seja para a remoção de cheiros de pratos mais simples ou de preparos que envolvem frituras ou assados.

O sistema de dupla filtragem, que combina uma tela de alumínio lavável com um filtro de carvão ativado, é capaz de reter as partículas de gordura, além de eliminar odores de maneira eficiente. Isso evita o acúmulo de sujeira nos móveis e paredes da cozinha, um problema comum em espaços onde o ar não é adequadamente filtrado.

Outro ponto de destaque é o design do Ar Slim Suggar , que combina funcionalidade e estética. Disponível em preto, com 60cm de largura, o aparelho se adapta facilmente a diferentes estilos de ambiente, desde as mais modernas até as minimalistas. Sua instalação também é simples e rápida, o que facilita a vida de quem busca praticidade no dia a dia.

Já quanto ao consumo de energia, o Ar Slim Suggar se destaca por consumir apenas 0,11kWh, o que o torna uma escolha econômica e ecologicamente sustentável. De modo geral, oferece uma ótima relação entre custo e benefício, permitindo que o ambiente da cozinha se mantenha limpo e agradável, sem que isso represente um grande gasto.