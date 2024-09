Skates estão em promoção na Amazon - Reprodução / Freepik

Publicado 28/09/2024 09:00

Se você é daqueles que vive a adrenalina sobre quatro rodas, sabe que o skate pode ser mais do que um simples esporte, trata-se de um estilo de vida. E a busca pelo equipamento certo vai muito além de só deslizar, é preciso escolher um parceiro de manobras que possa te acompanhar nas quedas e nas conquistas.

skate ideal. E o melhor: as ofertas são por tempo limitado! Pensando nisso, O Dia Mais separou algumas opções que não só aparecem em promoção, mas podem te ajudar a elevar o nível nas pistas ou até no asfalto da sua cidade com oideal. E o melhor: as ofertas são por tempo limitado!

Para quem já está acostumado a rasgar o chão e busca um equipamento mais profissional, o skate montado profissional Robot Cisco é uma pedida certeira. Em oferta por R$199,90, é um verdadeiro canhão para quem já domina manobras e quer levar o jogo para outro patamar. Com shape de 7 lâminas de madeira, rodas de poliuretano e rolamentos Abec 7, oferece resistência e leveza, fundamentais para aquela combinação de flip e ollie que você tanto treinou. Ah! E se você pesa até 120kg, esse skate vai te segurar firme e forte nas sessões de street ou na pista.

Agora, se você está começando a se familiarizar com o shape e ainda está no processo de entender como se equilibrar nas quatro rodas, o skate Black Sheep Blue pode ser a escolha ideal. Além de estar por R$243,61 na Amazon, ele vem com um desconto de R$20 no App da gigante do varejo. O Black Sheep é recomendado para iniciantes e tem tudo que você precisa para dar os primeiros rolês com segurança.

Mas se você já passou dessa fase de iniciante e busca algo mais robusto para evoluir nas manobras, o skate semiprofissional Black Star Zepplin é uma ótima opção por R$179. Com shape de madeira marfim e eucalipto, rodas de PU e rolamentos Abec, esse skate é capaz de suportar até 110Kg, garantindo firmeza tanto para adultos quanto para crianças. E, claro, como qualquer skatista sabe, a largura do shape (7,8 polegadas nesse caso) é essencial para quem quer explorar diferentes tipos de manobras sem perder a estabilidade. Esse é o tipo de skate que vai te ajudar a dar o próximo passo no esporte, seja no bowl, seja nas escadas.

Quer gastar menos mas ainda assim garantir um skate de qualidade? O skate semiprofissional montado Xadrez está com 27% de desconto , saindo por R$119,99. Perfeito para quem quer aprender manobras básicas com estilo, vem com shape de 7,5 polegadas e rodas de PU, além de lixa antiderrapante e trucks de alumínio reforçado. Esse modelo pode aguentar até 90Kg, garantindo que você possa desenvolver suas habilidades com segurança.

Por último, mas não menos importante, o skate Cruiser Owl Sports , que sai por R$214,19 na Amazon, com um cupom de 10% OFF na finalização da compra pelo site. Esse cruiser é para quem curte aquela vibe mais leve e tranquila, ideal para quem busca agilidade e estilo no dia a dia. Com rodas de 60mm e trucks de 80mm, é resistente e oferece controle fácil, perfeito para dar aquele rolê pela cidade ou no calçadão - com vento no rosto e muita fluidez. O design rústico é um charme à parte, permitindo personalizações no shape que deixam o skate com a sua cara.