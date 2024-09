Notebook Galaxy Book4 com tela de 15,6 polegadas 1 - Reprodução / Samsung

Publicado 27/09/2024 16:00

Samsung Galaxy Book4 já se consolidou como uma escolha versátil e eficaz para quem busca um notebook capaz de atender tanto às demandas do trabalho no escritório quanto aos desafios dos estudos. Combinando bom desempenho e portabilidade, o modelo tem se mostrado uma ferramenta essencial para profissionais que precisam de mobilidade e estudantes que necessitam de um dispositivo confiável para atividades diárias.

Samsung equipou o notebook com 8GB de RAM, o que garante que o uso simultâneo de vários programas, como navegadores de internet, editores de texto e videoconferências, seja feito de forma suave e sem travamentos, o que é crucial para quem busca produtividade no trabalho ou nos estudos. Com o processador Intel Core i5 de 11ª geração, o Galaxy Book4 é capaz de lidar com tarefas complexas, como edição de planilhas, apresentações, pesquisas acadêmicas e até mesmo softwares mais pesados - como editores de vídeo e gráficos - que exigem processamento eficiente.

O armazenamento de 256GB em SSD também oferece velocidade tanto na inicialização quanto na execução de aplicativos, agilizando o acesso a documentos importantes, arquivos multimídia e outras ferramentas essenciais para o dia a dia de quem precisa de agilidade. E o sistema operacional Windows 11 Home também otimiza a experiência, com uma interface moderna e integração perfeita para quem utiliza ferramentas como Microsoft Office, Google Drive e outros aplicativos fundamentais para o cotidiano acadêmico e profissional.

Outro ponto forte do Galaxy Book4 é a tela de 15,6 polegadas com resolução Full HD, que proporciona excelente visibilidade para tarefas longas, como leitura de textos, revisão de artigos, criação de planilhas ou até mesmo acompanhamento de aulas online. A qualidade da imagem garante conforto visual, importante tanto para quem trabalha com gráficos quanto para quem passa horas estudando ou assistindo a videoaulas.

E com um preço competitivo de R$3.224,26 , o Galaxy Book4 une eficiência e custo-benefício, destacando-se como uma opção sólida para quem precisa de um equipamento completo para produtividade. O modelo ainda conta com a entrega gratuita, tornando-se ainda mais atrativo para quem busca um dispositivo confiável.