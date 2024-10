Fogão com airfryer da Electrolux - Reprodução / Amazon

Publicado 02/10/2024 16:00

E esse fogão com airfryer se destaca justamente pela possibilidade de fritar alimentos sem o uso excessivo de óleo. Isso é possível graças à tecnologia PerfectCook360, que distribui o calor de maneira uniforme, assando até 33% mais rápido que os fornos comuns. O eletrodoméstico ainda promete reduzir até 34% das calorias e 70% da gordura das refeições, tornando o preparo de pratos como batatas fritas e nuggets muito mais leves, sem perder a crocância.

Mas o design moderno também chama a atenção. Com quatro bocas, superfície de vidro temperado e um painel digital touch, o fogão Expert FE4AD é uma combinação de sofisticação e funcionalidade. Além da airfryer, conta com um grill para dourar alimentos, função de cozimento a vapor - perfeita para quem ama pães e massas crocantes por fora e macios por dentro - e o prático timer, que emite um aviso sonoro ao fim do preparo, evitando o risco de comida queimada.

Outro destaque é o duplo forno, que permite preparar dois pratos ao mesmo tempo, sem misturar os sabores. É a solução ideal para famílias que precisam de praticidade e rapidez na rotina.

Se o objetivo é preparar aquele almoço de domingo ou até uma sobremesa especial, ofacilita a vida sem comprometer o resultado final. E com todas essas inovações, o modelo da Electrolux já está disponível no mercado com o valor de R$2.579, podendo ser parcelado em até 10X . Já para conferir mais opções de fogões com diversas funcionalidades, basta clicar aqui