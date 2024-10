Novo Kindle (modelo 2024) na cor verde - Reprodução / Amazon

Publicado 21/10/2024 16:00



A Amazon lançou o Kindle 2024 , a versão mais recente do popular e-reader. Com pequenas, mas importantes atualizações, o novo modelo traz melhorias em performance, armazenamento e design, consolidando sua posição no mercado de leitores digitais. Embora o Kindle 11ª geração - lançado em 2022 - já tenha impressionado ao oferecer uma experiência confortável e moderna, a versão 2024 leva essa praticidade um passo adiante.

E um dos pontos mais notáveis do novo Kindle 2024 é o design. Agora disponível também na cor verde, o modelo padrão segue sendo o mais leve da linha. Isso representa uma vantagem para quem valoriza a portabilidade e deseja carregar o e-reader em qualquer lugar. Esse foco no conforto demonstra o cuidado com a experiência do usuário em leituras prolongadas.



A tela de 6 polegadas com resolução de 300 ppi foi mantida no Kindle 2024, assim como a tecnologia antirreflexo - que já se mostrava um diferencial importante no modelo anterior. No entanto, o novo Kindle oferece um brilho 25% maior no ajuste máximo, proporcionando uma leitura mais agradável em diferentes condições de luz. Essa mudança coloca o dispositivo mais próximo do Kindle Paperwhite, modelo superior da linha.



Outra melhoria significativa está na agilidade do dispositivo. A Amazon aprimorou a velocidade de troca de páginas, resultando em uma experiência mais fluida, especialmente em comparação ao Kindle 2022. Esse detalhe é essencial para leitores que buscam uma navegação rápida entre capítulos ou desejam pular trechos sem perder tempo.



Já no quesito armazenamento e bateria, o Kindle 2024 manteve os 16GB anteriores e as 6 semanas de autonomia com uma única recarga. O carregamento também permanece via USB-C, o que garante praticidade e compatibilidade com outros dispositivos.



Com essas atualizações, o Kindle segue sendo uma excelente escolha para quem deseja um e-reader compacto, leve e com bom desempenho. As mudanças implementadas no novo Kindle, embora sutis, podem fazer diferença para quem utiliza o dispositivo diariamente, seja em casa ou durante viagens.