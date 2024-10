Aspirador de pó sem fio da Magic Wap - Reprodução / Wap

Publicado 13/10/2024 11:00

aspirador de pó sem fio Magic Wap é uma promessa de revolução da limpeza doméstica. Seu design moderno em ouro rosé e preto já chama atenção, mas são suas funcionalidades que realmente se destacam.

Com 450W de potência, três níveis de velocidade e um motor digital inverter, o aspirador foi desenvolvido para oferecer alta performance em diferentes tipos de superfícies, como porcelanato, cerâmica, madeira e até tecidos, sendo ideal para quem tem animais de estimação e precisa lidar com pelos no dia a dia.

Mas o grande diferencial desse aparelho, porém, é a tecnologia Ciclone, que evita a perda de poder de sucção, mesmo em uso prolongado. Ainda conta com uma escova elétrica rotativa, que facilita a remoção de sujeiras mais difíceis, e um acessório de luz UV-C, que promete combater ácaros - tornando o Magic WAP uma boa opção para alérgicos.

Já seu sistema de filtragem com até cinco níveis também ajuda a garantir que o ar liberado seja mais limpo, filtrando partículas minúsculas e alergênicas. E em termos de praticidade, o Magic WAP se destaca por sua versatilidade, pois pode ser usado tanto como aspirador vertical quanto portátil, o que facilita a limpeza de lugares difíceis de alcançar, como cantos superiores de paredes e estofados.

Seu recipiente de pó e o filtro lavável são outros pontos positivos, já que tornam o uso mais econômico e prático no dia a dia. Com uma autonomia de 30 minutos e bateria de lithium, o aspirador é capaz de realizar limpezas completas sem a necessidade de recargas frequentes.