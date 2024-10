Mop giratório 3 em1 Flash Limp - Reprodução / Flash Limp

Publicado 08/10/2024 13:50

Se você está planejando renovar a casa, a hora é agora! O Mega Oferta Amazon Prime começou nesta terça-feira (8) e segue até amanhã, trazendo descontos irresistíveis em uma ampla variedade de produtos.

Entre as ofertas, selecionamos itens indispensáveis para tornar o dia a dia em casa mais prático e confortável. Desde aparelhos para a cozinha até ferramentas de limpeza modernas, há oportunidades para todo tipo de necessidade. Veja a seguir a nossa curadoria com as maiores ofertas!

Começando pelo aspirador de pó robô Wap W90 , que está com 19% de desconto, saindo por R$319,90. Se você ainda não conhece os benefícios de um robô aspirador, essa é a oportunidade ideal. Com apenas um toque, o aparelho começa a trabalhar sozinho, aspirando, varrendo e até passando pano. O Wap W90 é equipado com sensores antiqueda e anticolisão, garantindo uma navegação segura por todo o ambiente. Também é capaz de limpar até os cantinhos mais difíceis, como debaixo de móveis, e suas rodas emborrachadas permitem a transição em diferentes tipos de superfície - como pisos e carpetes. Perfeito para quem vive com pouco tempo ou sofre de alergias, já que o aparelho elimina a poeira de forma eficiente e segura.

Se você procura uma solução ainda mais simples para a limpeza diária, o mop giratório 3 em 1 Flash Limp está com um desconto impressionante de 60% , saindo por apenas R$69,90. O mop é versátil, com refis exclusivos para limpeza pesada e seca, e ajuda a remover sujeiras difíceis em superfícies ásperas ou delicadas. É fácil de manusear e agiliza a tarefa de limpeza em qualquer cômodo da casa.

Outra estrela desta Mega Oferta Amazon Prime é a airfryer Eos Premium Digital de 12L , que está com 35% de desconto, disponível por R$399. Esse modelo 3 em 1 não é apenas uma fritadeira sem óleo, mas também um forno e desidratador de alimentos. Com seu grande volume interno, você pode preparar refeições inteiras de uma só vez, otimizando tempo e energia. O painel digital facilita o ajuste de temperatura e tempo, permitindo que você selecione entre as 9 funções pré-programadas para garantir o preparo ideal de qualquer alimento.

E falando em conveniência, o micro-ondas Philco de 20L é outra excelente adição para qualquer cozinha moderna. Com 18% de desconto, saindo por R$407,15, esse modelo conta com um menu completo, incluindo funções como descongelamento por peso ou tempo, “Menu FIT” e até uma função kids, para que as crianças possam utilizar o aparelho de maneira segura. O design clean, com laterais e porta brancas, complementa a praticidade de sua pintura limpa fácil, que evita o acúmulo de sujeira, tornando a limpeza rápida e simples.

Mais descontos do Mega Oferta Amazon Prime

Se a ideia é modernizar ainda mais a cozinha, o cooktop de vidro Fischer é a escolha certa, e está com 50% OFF, custando R$381,65. Com 4 queimadores, incluindo um de tripla chama, esse cooktop oferece alta performance e sofisticação ao ambiente. A mesa de vidro temperado não apenas facilita a limpeza, mas também traz um ar de modernidade à cozinha, combinando elegância com funcionalidade.

Para quem adora um suco fresquinho, entretanto, o espremedor Premium Mondial é a melhor opção, com 50% de desconto, saindo por R$49,84. Com capacidade para 1,25 litros, permite fazer sucos de forma rápida e eficiente. O acionamento automático torna o processo simples: basta pressionar a fruta e o espremedor faz o trabalho por você. Com sua jarra resistente e sistema de dupla rotação, o modelo extrai o máximo de suco de frutas como laranjas e limões.

E para manter a casa fresca durante os dias quentes, o ventilador Britânia 2 em 1 está disponível com 22% de desconto , saindo por R$124,83. Com hélices de 40cm e motor de 150W, garante maior vazão de ar e refresca o ambiente de forma eficiente. O ventilador oferece ainda a opção de ser instalado tanto em mesas quanto em paredes, o que traz mais versatilidade para o uso em diferentes ambientes da casa.

Agora, se você é do tipo que adora cuidar do jardim, o cortador de grama elétrico Tramontina , com 53% de desconto (R$493,05), é um item indispensável. Leve e prático, possui um design inovador que facilita o manuseio, além de ser eficiente em todo tipo de gramado. Com um chassi de plástico resistente e coletor rígido, o cortador Tramontina se destaca pela durabilidade e facilidade no transporte e armazenamento.