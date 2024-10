Fita led Smart Ambilight Ekaza para TV - Reprodução / Amazon

Publicado 05/10/2024 09:00

A sincronização de fitas de led com TVs vem atraindo olhares curiosos, principalmente após o recurso viralizar no TikTok. A proposta é simples, mas chamativa: transformar a experiência de assistir à TV em algo mais imersivo, com luzes que reagem em tempo real às imagens exibidas.

fita led para TV se conecta via USB e oferece mais de 16 milhões de opções de cores no modo RGB, ajustando a iluminação ao conteúdo da tela. Um exemplo que tem ganhado destaque é a Smart Ambilight para TV , que promete não apenas uma estética futurista, mas uma nova dimensão de entretenimento. Essase conecta via USB e oferece mais de 16 milhões de opções de cores no modo RGB, ajustando a iluminação ao conteúdo da tela.

O sistema permite sincronizar com cenas de filmes, séries ou jogos, criando um ambiente imersivo e personalizável. O funcionamento é simples e prático, controlado por wi-fi e totalmente integrado ao aplicativo da fabricante Ekaza. O dispositivo também é compatível com a Alexa e o Google Home, garantindo uma experiência de automação eficiente, que permite controlar as luzes por voz, ampliando o conforto.

Mas a tecnologia empregada no produto não se limita a apenas efeitos visuais. O modelo ainda conta com funções que possibilitam a criação de cenas, permitindo configurar a iluminação para diferentes momentos e harmonizar com outros dispositivos inteligentes, como cortinas automáticas.

Outro detalhe relevante é a robustez técnica: a fita oferece suporte a HDR e HDMI 2.0, garantindo uma experiência de vídeo em alta qualidade - o que a torna compatível com TVs modernas.