Blender para receitas do dia a dia - Reprodução / Freepik

Blender para receitas do dia a dia Reprodução / Freepik

Publicado 07/10/2024 16:00

Nos dias mais quentes do ano, preparar bebidas refrescantes em casa se torna uma prática comum para quem busca uma forma de aliviar o calor. Sucos, smoothies e vitaminas são opções leves e nutritivas, que além de hidratar, trazem sabor e energia para o dia. Para facilitar a rotina, contar com um bom liquidificador ou blender faz toda a diferença, permitindo criar receitas com agilidade e eficiência.

liquidificador Entre os modelos mais recomendados, há opções que vão desde aparelhos potentes para grandes volumes até alternativas compactas e portáteis, perfeitas para quem precisa de praticidade. O Hit , por exemplo, combina potência de 800W e cinco velocidades para atender diferentes tipos de receitas. Com capacidade de 2,5 litros e lâminas de aço inoxidável, destaca-se pela durabilidade e capacidade de triturar os ingredientes com eficiência, garantindo sucos cremosos e vitaminas na textura certa. Disponível por R$120 (21% OFF)

Já o liquidificador Pratic Blender se destaca pela simplicidade e funcionalidade. Com duas velocidades e função pulsar, oferece uma experiência intuitiva e ideal para o preparo de sucos do dia a dia. Sua jarra ergonômica facilita o manuseio e direciona os ingredientes para as lâminas, acelerando o processo de mistura. Esse modelo também é uma boa opção para quem não abre mão de potência, já que também conta com 800W. Disponível por R$210,60

Para quem precisa de um equipamento ainda mais robusto, porém, o liquidificador Robust , com capacidade para 3,3 litros e 1000W de potência, é a escolha perfeita. Esse modelo traz controle de 12 velocidades, filtro para bagaços e sementes, além de uma sobretampa graduada para facilitar o preparo das receitas mais complexas. A função pulsar permite ajustar a consistência, oferecendo um controle maior sobre o resultado final. Disponível por R$152 (24% OFF)

Blenders

Entre os blenders, o Dream Rosé Gold com duas jarras é ideal para quem valoriza a portabilidade. Com 600W de potência e jarras que podem ser usadas como copos, ele possibilita o consumo imediato da bebida, seja em casa ou fora. Capaz de processar ingredientes congelados e contar com trava de segurança, esse modelo é uma solução prática para o preparo rápido de sucos e vitaminas. Disponível por R$155,30

Outro destaque é o Blender Zoop Contrast , que também vem com duas jarras, sendo ideal para quem busca versatilidade no uso. Com capacidade para triturar gelo e ingredientes congelados, ele se adapta tanto ao preparo de bebidas geladas quanto quentes, tornando-se um eletroportátil funcional para o dia a dia. Disponível por R$184,90