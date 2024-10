Fones de ouvido Bluetooth QCY HT05 - Reprodução / QCY

Publicado 11/10/2024 16:00

Quando se trata de fones de ouvido de qualidade por menos de R$200, o mercado entrega algumas opções acessíveis e de alta performance. Pensando nessa demanda, preparamos uma curadoria com alguns dos melhores modelos do momento que entregam bom desempenho sem pesar no bolso.



Confira abaixo uma seleção que promete agradar tanto quem busca uma experiência sonora imersiva quanto quem deseja um fone prático para o dia a dia.

Um dos destaques deste momento é o fone de ouvido Bluetooth QCY HT05 , disponível por R$198,55. Com cancelamento de ruído ativo, possui 6 microfones e a tecnologia de áudio Qualcomm cVc, que promete reduzir até 90% dos ruídos de fundo. O microfone anti-ruído ainda monitora o som ambiente e elimina até 40dB, proporcionando clareza nas chamadas e um som imersivo. Equipado com Bluetooth 5.2, oferece emparelhamento rápido e estável, com alcance de 15 metros. A bateria também impressiona: são até 30 horas de reprodução com o cancelamento de ruído desativado.

Para quem busca um fone de ouvido com preço ainda mais acessível, porém, o fone de ouvido sem fio TWS Philips , em oferta por R$123,49, é uma excelente escolha. Com 15 horas de reprodução total, sendo 5 horas nos fones e mais 10 horas com o estojo de carregamento, o dispositivo garante som o dia todo. A qualidade das chamadas é um diferencial, graças ao microfone com inteligência artificial que filtra ruídos indesejados. Os drivers dinâmicos de 6mm entregam um áudio potente, e o design com proteção IPX4 é resistente a respingos - ideal para atividades físicas.

Agora, se a preferência for por um modelo over-ear, o headphone Philips bluetooth on-ear é a opção perfeita, por apenas R$97,90. Com som nítido e equilibrado, oferece até 15 horas de autonomia com sua bateria recarregável. Além de proporcionar conforto com almofadas acolchoadas, esse fone é uma boa pedida para quem valoriza a liberdade do Bluetooth e a praticidade de atender chamadas diretamente pelo fone.

E quem procura algo mais básico, mas sem abrir mão da qualidade, vai gostar do fone de ouvido in-ear JBL , disponível por R$44,99. Leve e dinâmico, esse modelo oferece graves poderosos e a sonoridade característica da JBL. Também conta com três tamanhos de ponteiras para melhor se ajustar ao ouvido, e o cabo flat evita que o fio fique embaraçado. O microfone integrado permite ainda gerenciar chamadas em dispositivos Android e iOS.