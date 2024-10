Taças com vinhos tinto e branco - Reprodução / Freepik

Publicado 10/10/2024 16:00

O vinho sempre teve um lugar especial na cultura humana, seja nas celebrações ou nas refeições. Com o tempo, porém, descobrimos os efeitos positivos e negativos da bebida, e uma dúvida comum entre os consumidores é: o vinho tinto ou o vinho branco ? Qual é o melhor para a saúde?Para responder essa pergunta, é importante entender as particularidades de cada tipo de vinho e seus efeitos no organismo antes de decidir qual comprar. Quando se fala que o vinho é bom para a saúde, o foco geralmente recai sobre ostintos.O vinho tinto, por sua vez, é rico em polifenóis, compostos antioxidantes que ajudam a combater os radicais livres no corpo. Esses antioxidantes são especialmente eficazes na neutralização de toxinas encontradas em alimentos gordurosos, como a carne vermelha, ajudando a prevenir o acúmulo de substâncias potencialmente cancerígenas no organismo. Por isso, uma taça de vinho tinto no churrasco pode trazer benefícios à saúde.Mas a diferença entre o vinho tinto e o vinho branco não está no grau de maturação das uvas, como muitos acreditam, e sim na cor e no processo de produção. O vinho tinto é feito com uvas escuras e o branco com uvas claras. No processo de fermentação do vinho tinto, as cascas e sementes das uvas, ricas em polifenóis, ficam em contato com o mosto por mais tempo - o que resulta em uma bebida mais antioxidante. Já no vinho branco, esse contato é reduzido, o que gera uma quantidade menor de polifenóis.Nos últimos anos, porém, avanços na produção do vinho branco permitiram que ele também se tornasse uma opção rica em antioxidantes. Pesquisas mostram que, ao prolongar o tempo de contato do mosto com as cascas e sementes das uvas, a quantidade de antioxidantes pode triplicar, aproximando o vinho branco dos benefícios que o vinho tinto já oferece.Portanto, ambos os vinhos podem ser bons para a saúde, desde que consumidos com moderação - e por maiores de 18 anos, é claro. O importante é saber escolher o vinho que mais se adequa ao gosto e ao tipo de refeição que se pretende harmonizar. Também é sempre bom lembrar que o consumo excessivo de álcool traz riscos à saúde.