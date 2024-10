iPhone e outros eletrônicos estão em promoção neste segundo dia de Mega Oferta Amazon Prime - Reprodução / Freepik

Publicado 09/10/2024 13:50

Esta quarta-feira (9) promete ser um dia imperdível para os amantes da tecnologia, com uma gama de produtos em promoção no Mega Oferta Amazon Prime. O evento, que começou nessa terça-feira (8) , termina hoje, e O Dia Mais preparou uma curadoria de dispositivos eletrônicos que aparecem com descontos de até 58%.

promoção da Amazon, porém, é necessário ser membro Prime, com assinatura mensal de apenas R$19,90 - sem fidelidade, permitindo cancelamento a qualquer momento. Os Entre os artigos disponíveis, destacam-se smartphones, carregador, smartwatch, e-reader e fones de ouvido, todos com preços que fazem qualquer “tech lover se animar”. Mas para aproveitar essa, porém, é necessário ser membro Prime, com assinatura mensal de apenas R$19,90 - sem fidelidade, permitindo cancelamento a qualquer momento. Os membros Prime ainda têm acesso ao Amazon Prime Video , enriquecendo ainda mais a experiência de compra.

Entre os destaques da promoção desta quarta-feira (9) aparece o Apple iPhone 14 Plus (128 GB) , que agora pode ser adquirido com R$300 OFF. O modelo conta com uma tela Super Retina XDR de 6,7 polegadas e oferece resistência a respingos, água e poeira, com classificação IP68, permitindo submersão a até 6 metros por 30 minutos. A câmera dupla de 12Mp proporciona fotos e vídeos impressionantes, incluindo recursos como “Modo Retrato” e “Smart HDR 4”. E para quem busca duração de bateria, o iPhone 14 Plus promete até 26 horas de reprodução de vídeo, tornando-se uma excelente escolha para quem está sempre em movimento.

Outra opção interessante é o smartphone Motorola Razr 40 , que chega com 41% de desconto, saindo por R$1.999. Com um design dobrável que se encaixa facilmente no bolso, o Razr 40 reinventa a interação com smartphones. A tela pOLED de 6,9 polegadas oferece uma experiência visual muito nítida, e suas câmeras de alta resolução capturam imagens de qualidade impressionante. A bateria de longa duração garante que o usuário possa desfrutar de todas as funcionalidades sem preocupações.

Para quem busca praticidade no dia a dia, o carregador sem fio Fast Charge I2GO é uma ótima pedida. Com 58% de desconto, está disponível por apenas R$69,90. Com um design leve e compacto, esse carregador utiliza tecnologia Qi para recarregar dispositivos de maneira eficiente. É compatível com diversos modelos de smartphones, incluindo opções da Samsung Apple , além de ser ideal para carregar fones de ouvido. Sua base antiderrapante garante segurança durante o uso.

Promoção de smartwatch, e-reader e smart speaker

Outra oferta imperdível é o Apple Watch SE , com 31% de desconto, por R$2.549. Esse smartwatch reúne funcionalidades essenciais para monitorar saúde e atividades físicas. Com recursos como “Detecção de Queda” e “SOS de Emergência”, torna-se um aliado na segurança do usuário. O Apple Watch SE ainda é resistente à água até 50 metros, ideal para quem adora nadar, e integra perfeitamente com outros dispositivos Apple, proporcionando uma experiência fluida e conectada.

Já o Kindle de 11ª Geração aparece entre as ofertas com um desconto de R$80, saindo por R$419. O e-reader é o mais leve e compacto da linha, agora com uma tela de 300ppi que proporciona uma leitura confortável e sem reflexos. Com iluminação ajustável e uma bateria que dura até seis semanas, é perfeito para quem ama ler, permitindo que o usuário mergulhe em novas histórias sem distrações.

Para completar a lista, o Echo Dot de 5ª geração está com 30% OFF , por R$299. O dispositivo oferece um som melhorado e permite reprodução de músicas e podcasts com clareza. Com Alexa integrada , o Echo Dot facilita a vida do usuário, permitindo o controle de dispositivos inteligentes e respondendo a comandos de voz.

Descontos de até 50% em fones

Os AirPods (2ª geração) também estão em promoção , com 45% de desconto, por R$899. São sinônimo de conforto e praticidade, permitindo um uso prolongado sem incômodos. Com ativação automática e controles intuitivos, os AirPods se conectam rapidamente a todos os dispositivos Apple.

Mas se o que você procura são fones de ouvido com qualidade superior, o headphone Bass 300 I2GO está disponível com 27% de desconto , por R$109,90. Com um design confortável e som potente, é uma ótima opção para quem aprecia qualidade sonora em um formato acessível.

Por fim, os Echo Buds (2ª geração) com 50% de desconto , saem por R$449. Oferecem cancelamento de ruído ativo e uma bateria de longa duração, permitindo que você aproveite sua música sem interrupções. Com acesso a assistentes de voz e um design resistente, são ideais para quem está sempre em movimento.