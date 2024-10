Tapioqueira que viralizou no TikTok promete polvilhar a goma e facilitar o preparo - Reprodução / Amazon

Publicado 18/10/2024 16:00

Nos últimos dias, um utensílio de cozinha inusitado conquistou o TikTok e chamou a atenção de quem gosta de praticidade no preparo de comidas típicas e saudáveis. A protagonista da vez é uma tapioqueira inovadora , que promete facilitar a vida de quem ama tapiocas, mas que não abre mão de um preparo rápido e eficiente.

O produto, apelidado por muitos como “tapioqueira do TikTok”, viralizou com vídeos que mostram a simplicidade do utensílio no preparo da tapioca perfeita. O produto, equipado com um sistema que armazena a goma de tapioca, ainda permite polvilhar a farinha de forma uniforme, garantindo um preparo sem sujeira e com a quantidade exata.

Feita com materiais duráveis como PP e PS, a tapioqueira é segura para a saúde e ambientalmente amigável, já que é livre de substâncias tóxicas. Com design moderno, inclui uma capa inferior que impede que a farinha se espalhe, tornando o preparo mais higiênico. E para utilizar, basta girar manualmente o corpo da garrafa, e a farinha cai suavemente, transformando uma tarefa comum em um momento quase prazeroso na cozinha.

Além da praticidade, essa tapioqueira se destaca pela facilidade na limpeza e no armazenamento . O design pensado para evitar o acúmulo de sujeira faz com que a limpeza seja rápida e prática, enquanto a alça larga facilita o manuseio. Quando não está em uso, pode ser pendurada, otimizando o espaço na cozinha.

Outro diferencial é a variedade de cores vibrantes, permitindo que o utensílio se adapte ao estilo de qualquer cozinha, além de agregar um toque de personalidade ao ambiente.