Produtos de limpeza estão em oferta por poucas horas Reprodução / Freepik

Publicado 14/10/2024 16:00

Com o aumento dos preços nas prateleiras dos mercados, economizar nas compras de produtos de limpeza se tornou algo essencial para muitas famílias. Felizmente, algumas promoções podem ser aliadas na hora de manter a casa impecável sem gastar muito.



Neste momento - e apenas pelas próximas horas - a Amazon está oferecendo um cupom exclusivo de 15% de desconto em itens de limpeza, aplicado diretamente na finalização da compra, para diversos produtos que já estão com preços promocionais. E esse cupom da Amazon pode ser o diferencial para garantir economia no orçamento doméstico.





Entre os produtos em oferta, está o famoso Cif Cremoso Limpeza Milagrosa , encontrado por R$16,99 + 15% OFF do cupom. Sua fórmula poderosa garante uma limpeza eficiente em mais de 100 tipos de superfícies, sem esforço e sem riscar. Além de ser versátil, o Cif Cremoso rende até sete vezes mais do que um limpador comum. É ideal para remover sujeiras difíceis de eletrodomésticos, pisos e outros objetos da casa.



Outro destaque é o Pato desodorizador gel adesivo Citrus , disponível por R$17,99, também com o desconto de 15%. Esse produto é prático e eficiente, mantendo o banheiro limpo e perfumado por mais tempo. Para quem prefere outras fragrâncias, a versão com dois refis Marine sai por R$22,49 , com a mesma aplicação do cupom extra. Ambos os modelos oferecem a praticidade que muitas casas precisam, com uma aplicação simples e uma limpeza duradoura.



Já os lenços desinfetantes Lysol estão com 28% de desconto , saindo por R$12,99, além do cupom adicional da Amazon. Esses lenços são ideais para desinfetar superfícies de forma rápida, eliminando 99,9% dos vírus e bactérias.



Por fim, o rolo de pano Multiuso Flash Limp com 50 unidades está em oferta por R$22,48, mais o cupom. Ideal para limpeza de qualquer superfície, é reutilizável, seca rapidamente e não retém odores, tornando-se um aliado na organização da casa.