Airfryer inteligente da Xiaomi com capacidade para 3,5LReprodução / Xiaomi

Publicado 16/10/2024 16:00

A Xiaomi trouxe mais uma inovação para dentro dos lares brasileiros com a airfryer inteligente da marca , que une praticidade e tecnologia em um único eletroportátil. Tendo capacidade de 3,5 litros e controle via aplicativo, o modelo foi pensado para facilitar a vida na cozinha, sem abrir mão de uma alimentação saudável e eficiente. Quem busca refeições rápidas e saborosas, sem o uso excessivo de óleo, encontra nesse produto um aliado potente.

E com a airfryer da Xiaomi, o preparo dos alimentos fica ainda mais prático e versátil. Além de fritar com até 85% menos gordura, o aparelho conta com diversas funções, como descongelar, grelhar e até desidratar frutas. Tudo isso só é possível graças ao motor de alta velocidade, que ajusta a temperatura de 40°C a 200°C, proporcionando um cozimento uniforme. O sistema de ventilação dupla em 360°, por sua vez, cria uma crocância irresistível por fora e preserva a maciez por dentro, oferecendo pratos com um toque gourmet, sem complicações.

Mas o controle por aplicativo é mesmo um dos grandes destaques dessa fritadeira. Através do Mi Home, disponível para Android e iOS, é possível ajustar as funções, programar o tempo de cozimento com até 24 horas de antecedência e até acessar mais de 100 receitas para variar o cardápio. E se a rotina estiver corrida, basta acionar o comando de voz "Ok Google" para ligar ou desligar o aparelho, tornando o uso ainda mais conveniente.

Outro ponto que chama a atenção é o design moderno e compacto da fritadeira, que além de se encaixar bem em qualquer cozinha, é fácil de limpar. O cesto removível tem sete camadas antiaderentes e pode ir à lava-louças , o que facilita a vida de quem não quer perder tempo na manutenção. A segurança também é um fator relevante, possuindo um protetor de grade que evita o contato com os tubos de aquecimento e garantindo um uso tranquilo no dia a dia.