Publicado 21/02/2023

O Carnaval se aproxima e com ele temos a oportunidade de refletir sobre os problemas da atualidade e assuntos cotidianos. Isso porque muitos blocos de rua e escolas de samba escolhem enredos com críticas sociais sobre os mais diversos temas. Não é à toa que Caetano Veloso já dizia, em letra de 1993 que virou um clássico na voz de Gilberto Gil: “O samba é o filho da dor

O grande poder transformador. A tristeza é senhora. Desde que o samba é samba é assim”...



Alguns sambas-enredos se eternizaram nas nossas lembranças, com visões críticas sobre temas como abolição da escravatura, fome, miséria, desigualdade social, racismo... e nos dias de hoje, cada vez mais escolas optam por evidenciar as questões sociais do país.



Neste ano de 2023, vão ecoar na Avenida gritos de liberdade em alusão a um novo momento político: o fim de era Bolsonaro. Uma virada de página de um triste período da nossa história. Espera-se a ‘apoteose’ de um povo que começa a recuperar a própria dignidade.



O Salgueiro, do grupo especial das agremiações do Rio de Janeiro, promete levantar a arquibancada com o samba “Delírios de um paraíso vermelho”. Olhem a potência de um trecho da letra:



“No meu sonho de rei, quero tempo de paz

Guerra, fome e mazelas nunca mais

A minha Academia anuncia

Da escuridão, raiou o dia...



Bendita redenção

Os excluídos libertando suas dores

Embarque pro renascer dos seus valores

Basta de violência e opressão

Chega de intolerância

A luz da eternidade acende a chama

Festejando a igualdade

Que a felicidade emana.”



Já a Beija-flor de Nilópolis, outra grande escola do grupo especial, jogará seus holofotes na ‘Brava Gente’ brasileira, ao mostrar o grito dos excluídos no Bicentenário da Independência. Também destaco uma parte interessante da letra:



“É! Vim cobrar igualdade

Quero liberdade de expressão

É a rua pela vida, é a vida do irmão

Baixada em ato de rebelião...



Desfila o chumbo da autocracia

A demagogia em setembro a marchar

Aos ‘renegados’ barriga vazia

Progresso agracia quem tem pra bancar

Ordem é o mito do descaso

Que desconheço desde os tempos de Cabral

A lida, um canto, o direito

Por aqui o preconceito tem conceito estrutural

Pela mátria soberana, eis o povo no poder

São Marias e Joanas, os brasis que eu quero ter”.



Que o Carnaval continue sendo essa festa inspiradora e o samba jamais perca seu poder de resistência e de ser a identidade de um povo.

*Isa Colli é escritora e jornalista