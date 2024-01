Isa Colli é jornalista e escritora - Opinião - Divulgação

Isa Colli é jornalista e escritora - Opinião

Publicado 03/01/2024 00:00

O pedido emocionado do pai de uma criança com autismo (Transtorno do Espectro Autista/TEA), que viralizou recentemente nas redes sociais, nos leva a muitas reflexões. O motoboy baiano Wanderlei Luz aparece em um vídeo, na chuva, com sua bolsa de entregas que tem uma foto do filho, o menino João Bernardo, de 3 anos. Wanderley diz: "Nesta mesma bag (bolsa), carrego seu pedido e meu sonho de ver meu filho falar. Eu trocaria tudo nessa vida, viraria um andarilho para realizar esse sonho. Eu não desisto nunca de você, viu, meu filho".



A atitude do entregador é louvável. Como escritora e educadora, convivo de perto com a realidade do autismo.



Tanto nos projetos que realizo em parceria com escolas, como na literatura, tenho como uma das prioridades o trabalho para melhorar a vida das crianças com deficiência. No livro "Como música para os ouvidos", conto a história de Nicolas, um garotinho com autismo que era hipersensível ao barulho e preferia ficar isolado no colégio, até conhecer o colega Joaquim, que o apresenta ao compositor Beethoven. Todos na escola acabam sendo influenciados pela atitude acolhedora de Joaquim.



O autismo aumentou consideravelmente nos últimos anos. Estudo divulgado recentemente pelo Centro de Controle de Doenças e Prevenção (CDC), nos Estados Unidos, revela que 1 em cada 36 crianças aos 8 anos de idade é diagnosticada com o transtorno. Esse número representa um aumento de 22% em relação a estudo anterior, divulgado em dezembro de 2021. Ao transpor essa prevalência para o Brasil, podemos chegar a 6 milhões de crianças com TEA no país.



Muitos não conseguem identificar ou não sabem como lidar com um diagnóstico de autismo na família. Até porque o transtorno tem diferentes níveis, dos mais leves aos mais complexos, que são classificados de acordo com o suporte necessário. Por isso a atitude de Wanderley é tão positiva. Ela traz luz e desmistifica o assunto.



É claro que é preciso haver investimentos em políticas públicas voltadas para o diagnóstico precoce e o suporte às pessoas com TEA e suas famílias. No entanto, histórias como a de Wanderley, João Bernardo, Joaquim e Nicolas nos mostram que a dedicação e o acolhimento podem fazer a diferença na vida dessas crianças, seja na vida real ou na ficção.



Isa Colli

Jornalista e escritora