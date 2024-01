Fábio Picanço, presidente da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro (Codin) - Divulgação

Fábio Picanço, presidente da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro (Codin)Divulgação

Publicado 19/01/2024 00:00

O estado do Rio de Janeiro está cada vez mais atrativo para os empresários. Dados da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro confirmam que a gestão responsável do governador Cláudio Castro tem semeado confiança no campo fértil para investimentos que o território fluminense apresenta aos empreendedores. De acordo com relatório do setor de incentivos fiscais da Codin, em 2023, o número de empresas industriais interessadas em abrir ou ampliar seus negócios no estado do Rio de Janeiro cresceu 33%, na comparação com o ano anterior. Percentual que supera em mais de três vezes a expectativa inicial. Um crescimento expressivo, fruto de intensa dedicação de toda a equipe da Companhia no desempenho de nossa principal missão: abrir as portas do estado para novos investimentos.



Outro elemento que chama atenção é o aumento em 84% no número total de processos por benefícios fiscais enviados pela Codin e analisados na Comissão Permanente de Políticas para o Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro (CPPDE) no ano passado, ante 2022. Um avanço assinado por várias mãos, cuja a escrita continuará sendo potencializada ao longo de nossa gestão. Um trabalho em conjunto onde devemos citar as secretarias estaduais da Casa Civil, da Fazenda e de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, comandada pelo secretário Vinícius Farah. Outros parceiros que têm sido fundamentais para o sucesso nessa jornada são o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que vem trabalhando em consonância pelo desenvolvimento socioeconômico.



Ao sair da frieza dos números chegamos a um resultado animador para a população fluminense. Todo esse trabalho representa a geração de 6.600 empregos de carteira assinada e um investimento de cerca de R$ 2 bilhões nos próximos cinco anos no estado do Rio de Janeiro, uma média de R$ 14,5 milhões aplicados por empresa. Em relação às atividades dos empreendimentos que tiveram seus pleitos por incentivos deferidos em 2023, a liderança ficou com o setor atacadista, seguido pelos estabelecimentos industriais em geral, empresas farmacêuticas e reciclagem. Outros destaques foram negócios nas áreas de pescados, energia, naval e metalomecânica, cujo incentivo foi aprovado pela primeira vez após a Lei 8960/20, que concede benefícios ao polo metalúrgico fluminense, ser declarada constitucional pelo Tribunal de Justiça do RJ.



Para que neste ano o governo do estado traga ainda mais indústrias para nossas terras, a Codin fortalecerá seus serviços com o aprimoramento da certificação do sistema de gestão antissuborno ISO 37001, adquirindo o de compliance, ISO 37301, e indo além, em busca da adequação das regras da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Teremos ainda a Zona de Processamento de Exportação do Açu, cujo projeto foi atualizado pela Companhia de acordo com o Marco Legal das ZPEs, que atrairá diferentes empresas industriais, criando milhares de novos postos de trabalho e trazendo investimentos estrangeiros voltados para as exportações. Transparência, eficiência, empenho e zelo máximo com a coisa pública, ações básicas e que continuarão fazendo da Codin a porta de entrada dos investidores no estado do Rio de Janeiro em 2024.



Fábio Picanço

Presidente da Codin