Carlo Caiado é vereador e presidente da Câmara do Rio - Divulgação

Carlo Caiado é vereador e presidente da Câmara do RioDivulgação

Publicado 21/02/2024 00:00

Uma cidade mais feliz, segura, organizada, sustentável, melhor para crianças, jovens, adultos e idosos viverem. Esses são alguns dos desejos comuns a todos os cariocas, independente de crença, opinião política ou classe social. E são, também, o que move a Câmara do Rio, onde os caminhos para atingir esses objetivos são traçados todos os dias. Onde projetamos o futuro com os pés na realidade, atentos aos problemas e buscando soluções, de portas abertas para a população.



O atual mandato dos vereadores, que chega em seu último ano, foi de trabalho intenso. Poucas vezes na história tantas leis fundamentais foram aprovadas, com tanto debate e, ao mesmo tempo, a rapidez que o momento pede, sem perder de vista a qualidade e o compromisso com o Rio. O desafio quando assumimos, ainda na pandemia, era imenso. E a resposta foi dada com muita dedicação e trabalho, enfrentando temas complexos com responsabilidade.



Ainda no início do mandato aprovamos a intervenção e reformulação em todo o sistema de BRT, com reforço na segurança dos passageiros com o BRT Seguro, e mudanças na regulação dos ônibus convencionais. Votamos em tempo recorde o novo regime fiscal e medidas econômicas fundamentais para as finanças do Rio. De forma pioneira, regulamentamos a instalação da tecnologia 5G quando quase todas as capitais ainda engatinhavam no tema. Aprovamos o Reviver Centro para recuperar uma área vital para o Rio.



Isso tudo em meio à discussão e votação da lei que é considerada a mais importante de uma cidade: o Plano Diretor. Em mais de dois anos, foram 34 audiências públicas, metade delas indo aos bairros da cidade. O novo Plano traz instrumentos para garantir sustentabilidade, moradia, desenvolvimento e melhorar a qualidade de vida pelos próximos 10 anos.



Isso só foi possível porque a gestão da Câmara também passou por transformações profundas enquanto tanta coisa era discutida e votada.



Fizemos uma modernização administrativa que atualizou uma estrutura de quase 40 anos. Adotamos o processo eletrônico, mudança que era fundamental e urgente, que economiza recursos e agiliza a gestão. O foco na transparência também é constante e rendeu à Câmara a nota mais alta entre mais de 180 instituições de todo o estado, por dois anos seguidos.



A tecnologia e a democracia caminharam juntas. Para melhorar o atendimento à população, a Câmara desenvolveu uma ferramenta digital que agiliza as fiscalizações e recebimento de demandas pelos vereadores nas ruas, dando rapidez na solução de problemas.



Essa gestão garantiu uma economia de quase R$ 300 milhões do orçamento da Câmara, que foram investidos na cidade. Quase metade foi para o Super Centro Carioca de Saúde, que vem transformando a vida das pessoas que precisam de tratamento na rede municipal.



A Cidade Maravilhosa com que sonhamos ainda é um objetivo por vezes distante diante dos enormes desafios. Mas os pilares estão sendo construídos, com a aprovação de medidas importantes e a transformação da Câmara, para garantir que ela estará em sintonia com os novos tempos, usando as novas ferramentas a favor da melhoria da vida dos cariocas.



Neste ano o trabalho pelo Rio continuará na mesma intensidade. E seguiremos com dedicação e amor, superando desafios e projetando a Cidade Maravilhosa que todos merecem e desejam.

Carlo Caiado

Vereador e presidente da Câmara do Rio