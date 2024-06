aristoteles-drummond - aristoteles-drummond

Publicado 10/06/2024

São muitas as cidades brasileiras com centros culturais, escolas e teatros que levam o nome de Paschoal Carlos Magno, mas muitos não sabem quem foi este admirável brasileiro.



O fundador do Teatro do Estudante do Brasil dedicou sua vida à formação de atores, diretores, figurinistas, autores, recrutados na mocidade. Passaram pelo Teatro Duse, que fez em sua casa, em Santa Teresa, no Rio, nomes que vieram a se consagrar como Tereza Rachel, Sérgio Cardoso, Moacyr Deriquém, Consuelo Leandro, Adalgisa Colombo, entre outros.



Autor, ator e diretor, era o que hoje se chama animador cultural, Paschoal foi diplomata e, como cônsul-geral em Milão, organizou uma caravana de 20 estudantes de diferentes estados para uma excursão em seis países europeus, com apoio do Itamaraty. E de Assis Chateaubriand. Um sucesso, pois foram recebidos na Itália pelo Papa Pio XII, os diretores de cinema Federico Fellini e Antonioni, e na França por Jean-Louis

Barrault, sempre com o respaldo dos diplomatas brasileiros, sendo destaque o embaixador Paulo Carneiro, grande intelectual e embaixador na Unesco.



A capacidade de mobilização de Paschoal chamou a atenção de seu amigo Paulo Bittencourt, que o chamou para fazer uma coluna de teatro no Correio da Manhã, o que veio a dar às suas iniciativas dimensão nacional.



Este idealista viu seu Teatro do Estudante inspirar outras iniciativas, como o Teatro Experimental do Negro, o Brasileiro de Comédias e praticamente em todos os estados houve a réplica de suas iniciativas.



Em 1950, foi eleito vereador na cidade do Rio de Janeiro com grande votação. No final do mandato, que coincidiu com a eleição de JK, foi para o gabinete do presidente como assessor ligado à cultura e à juventude. Ao morrer, em 1980, dizia lamentar que a política e a ideologia tivessem penetrado no meio cultural brasileiro, pois achava que cultura e talentos não têm partido nem ideologia.



Paschoal criou a Fazenda Arcozelo, em Paty do Alferes, que está sendo recuperada para atender à classe artística e às vocações entre estudantes pelo governo federal. Gastou sua pequena fortuna com seus projetos, teve apoio de amigos e admiradores como Roberto Marinho, Walter Moreira Salles, Adolfo Bloch. E o entusiasmo de críticos e literatos em geral, como Elsie Lessa, Celso Kelly, Brício de Abreu, Antônio Olinto, Francisco de Assis Barbosa, Henrique Pongetti, Sábato Magaldi, Thiago de Mello, entre outros.



Uma personalidade a não ser esquecida.

* Aristóteles Drummond é jornalista