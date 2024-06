Júlio Furtado é professor e escritor - Lindsay Romariz / divulgação

Publicado 13/06/2024 00:00

Talvez motivada pela crescente falta de tempo (ou disposição) dos pais, tem voltado à pauta do dia a discussão em torno da importância do “dever de casa”. Ele consiste em tarefas ou atividades dadas aos alunos para serem realizadas fora do horário de aula, com o objetivo de reforçar o aprendizado e promover a responsabilidade pessoal. Vamos aos principais argumentos tecidos à favor e contra esse instrumento educacional.



Os defensores do dever de casa argumentam que ele oferece uma oportunidade adicional para os alunos consolidarem seus conhecimentos e habilidades, além do tempo de aula. Além disso, o dever de casa pode ajudar a desenvolver a responsabilidade pessoal, a autodisciplina e a gestão do tempo dos alunos. O dever de casa pode, também, ser uma ferramenta útil para os professores avaliarem o progresso da aprendizagem dos alunos.



Alguns estudos sugerem, porém, que o dever de casa pode aumentar o estresse e a ansiedade dos estudantes, especialmente se ele for excessivo ou mal planejado. Além disso, o dever de casa pode exacerbar as desigualdades socioeconômicas, pois, alunos de famílias de baixa renda podem ter menos acesso a recursos educacionais e à supervisão adulta, muitas vezes necessária para completar as tarefas.



Em nossa opinião, o bom e velho dever de casa pode ser uma ferramenta valiosa quando usado com sabedoria e moderação. É importante que os professores planejem atividades relevantes, desafiadoras e acessíveis a todos os alunos. Além disso, é fundamental que forneçam feedback e orientação para garantir que eles estejam aprendendo e se desenvolvendo.



Ressaltemos, também, que o dever de casa é de responsabilidade do aluno. É tarefa dele, sob orientações da escola, que ele faz em casa. Logo o papel dos pais é oferecer condições para que ele seja realizado, o que não inclui, é óbvio, ensinar a tarefa. Deixar isso claro é fundamental para que, tanto família quanto escola compreendam seus papéis. Caso a criança não saiba realizar a tarefa, ela deve voltar em branco para a escola e isso deve ser uma sinalização para o professor da necessidade de reforço da aprendizagem. Os professores, por sua vez, devem planejar cuidadosamente e trabalhar em estreita colaboração com as famílias para garantir que ele seja uma ferramenta valiosa e positiva no processo de aprendizagem.

* Júlio Furtado é professor e escritor