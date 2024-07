André Braga - Divulgação

André BragaDivulgação

Publicado 22/07/2024 00:00



A Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro (EMOP-RJ) celebra 49 anos de existência. Fundada em 10 de junho de 1975, a empresa comemora quase meio século de trabalho. Uma história escrita pelo seu qualificado corpo de funcionários, órgãos e clientes públicos comprometidos com a sustentabilidade e o desenvolvimento do estado.

A empresa tem muito orgulho pela execução de obras que se tornaram referência na engenharia civil pública. Atualmente, sob a liderança do governador Cláudio Castro, a estatal mantém e amplia frentes de obras importantes, que geram emprego, renda e qualidade de vida, na capital e no interior.

Nessa longa trajetória, muitos desafios foram vencidos, assim como dificuldades e obstáculos superados, em um aprendizado contínuo de profissionalismo dinâmico aliado ao companheirismo e a união.

Cada vez mais na EMOP-RJ, o engajamento corporativo convive em simbiose com o humanismo, a solidariedade e a inclusão, vetores que enriquecem e honram a história de uma instituição.

Ao acompanhar as mudanças na sociedade e os avanços tecnológicos, a EMOP-RJ trabalha em consonância com as demandas dos vários segmentos da população, procurando atender de forma eficiente, pró-ativa e com qualidade às propostas das secretarias, prefeituras e entidades públicas em geral.

Legados construídos, no presente e no passado, pela estatal beneficiam gerações, principalmente os mais carentes. Atualmente, temos obras que se destacam nas áreas de Infraestrutura, Educação, Esportes, Segurança Pública, Habitação, Desenvolvimento Social, Cultura e Lazer.

São melhorias que contemplam escolas, Restaurantes do Povo, teatros, batalhões, delegacias, IMLs, Detrans, centros esportivos, postos de acolhimento, conjuntos habitacionais, além da construção da sede de duas Defensorias Públicas, uma na zona oeste do Rio, e outra em Campos dos Goytacazes.

A empresa construiu ao longo dos anos prédios como a Universidade Norte Fluminense, em Campos dos Goytacazes, CIEPs em diversos municípios; o Hospital Azevedo Lima, em Niterói, o Hospital da Mulher Heloneida Studart, em São João de Meriti; o Rio Imagem, a Biblioteca Parque Estadual e o Moderno Centro Integrado de Comando e Controle, na capital.

Com essa diretriz consolidada através do tempo, a empresa conquistou uma posição ímpar na Administração Pública Estadual, em se tratando de serviços de engenharia, arquitetura e de seu sistema de índices de preços da construção civil, ou tabela EMOP-RJ, uma referência no estado.

Transparência, acessibilidade, emprego, inclusão social e compromisso com o meio ambiente são pré-requisitos nos serviços contratados e executados pela estatal. Estamos aqui para servir ao povo do Estado do Rio de Janeiro.

Respeitando o passado, dando o nosso melhor no presente e confiantes em um futuro seguramente promissor, a EMOP-RJ comemora com muito orgulho quase meio século de existência.