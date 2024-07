Roberta Barreto, Secretária de Estado de Educação - Divulgação

Publicado 24/07/2024 00:00

Hoje, quero falar sobre um tema que afeta diretamente o futuro dos nossos jovens e, consequentemente, o desenvolvimento do nosso estado: a evasão escolar. Esse problema, que ocorre quando os estudantes abandonam a escola antes de concluírem seus estudos, é uma questão que precisa ser enfrentada com seriedade e ações concretas.



A evasão escolar tem diversas causas, como dificuldades econômicas, falta de interesse dos alunos, problemas familiares, entre outros. Cada estudante que deixa a escola representa uma oportunidade perdida de crescimento pessoal e profissional. E, como sabemos, a educação é a base para a construção de uma sociedade mais justa.



Reconhecendo essa realidade, a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (Seeduc-RJ) lançou a campanha 'Bora pra Escola'. Essa iniciativa tem como objetivo principal combater a evasão escolar e garantir que todos os jovens tenham acesso à educação de qualidade. Gostaria de destacar alguns pontos importantes sobre essa campanha e como ela pode fazer a diferença na vida dos nossos estudantes e de toda a comunidade fluminense.



Uma das primeiras ações da campanha 'Bora pra Escola' é identificar os alunos que estão em risco de abandonar os estudos. Para isso, contamos com a colaboração dos professores e da equipe pedagógica das escolas. Esses profissionais são treinados para observar sinais de desinteresse, faltas frequentes e dificuldades acadêmicas. A partir dessa identificação, é feito um acompanhamento individualizado, visando entender as causas do problema e buscar soluções junto às famílias.



Sabemos que a família desempenha um papel fundamental no processo educativo. Muitas vezes, os pais e responsáveis enfrentam dificuldades para apoiar os filhos nos estudos. A campanha 'Bora pra Escola' oferece suporte às famílias, orientando sobre a importância da educação e fornecendo informações sobre os programas sociais disponíveis, como Bolsa Família e outros auxílios que podem aliviar as dificuldades econômicas e permitir que os jovens permaneçam na escola.



Para combater a evasão escolar, é essencial que os alunos se sintam motivados e interessados em aprender. A Seeduc tem investido em melhorias na infraestrutura das escolas, com reformas e ampliação de espaços de convivência e estudo. Além disso, estamos implementando projetos pedagógicos inovadores, que utilizam tecnologias e metodologias modernas para tornar as aulas mais dinâmicas e interessantes. Atividades extracurriculares, como esportes, música e artes, também são incentivadas, proporcionando uma formação integral aos nossos jovens.



A campanha 'Bora pra Escola' conta com o apoio de diversas instituições e organizações da sociedade civil. Parcerias com empresas, ONGs e universidades têm sido fundamentais para oferecer recursos adicionais e oportunidades de aprendizado fora do ambiente escolar. A mobilização da comunidade é muito importante, pois a educação é responsabilidade de todos nós.



A Seeduc está comprometida em monitorar de perto os resultados da campanha 'Bora pra Escola'. Através de avaliações periódicas, conseguimos identificar os pontos que precisam ser melhorados e ajustar as estratégias de acordo com as necessidades específicas de cada região. Esse acompanhamento contínuo é essencial para garantir a eficácia das ações e alcançar nossos objetivos.



A evasão escolar é um desafio que precisa ser enfrentado com determinação e colaboração de todos. A campanha 'Bora pra Escola' é um passo importante nessa direção, mas precisamos do apoio e envolvimento de toda a comunidade. Pais, responsáveis, professores, alunos e todos os cidadãos têm um papel fundamental na construção de um futuro melhor para nossos jovens.



A educação é um direito de todos e um dever do Estado. Vamos juntos combater a evasão escolar e garantir que nossos jovens tenham acesso a um ensino de qualidade, preparando-os para um futuro de sucesso e realização. Bora pra escola! O futuro começa agora.

* Roberta Barreto é secretária de Estado de Educação