Alexandre Hugueney - Divulgação

Alexandre HugueneyDivulgação

Publicado 10/08/2024 00:00

Mantra (do sânscrito Man, mente e Tra, controle ou proteção, significando "instrumento para conduzir a mente") é uma sílaba ou poema, normalmente em sânscrito. Os mantras se originaram do hinduísmo, porém são utilizados também no budismo, bem como notoriamente por práticas espirituais que não têm vínculo com religiões estabelecidas. O termo é uma palavra em sânscrito que significa 'controle da mente'.

O mantra é repetido de forma a auxiliar a concentração durante a meditação. Alguns mantras famosos são 'Namo Amito' (glória a Buda) e 'Om Sri Shanaishwaraya Swaha' ('Om' e 'saudações a Saturno, o planeta dos ensinamentos') e o o Hare Krishna que é o "Grande" mantra da "Felicidade", ou seja: "O melhor mantra para proteger a mente contra pensamentos de infelicidade". O mantra Om pode ser representado por uma flor de lótus de oito pétalas. Assim, como a flor de lótus o brocado é caracterizado por oito fios que costuram a vida do ser humano e representam os valores ideais de um espírito evoluído.

Consideramos estes valores como sendo: Disciplina- A disciplina é conhecida como a capacidade que pode ser desenvolvida por qualquer ser humano e que envolve, para toda circunstância ou ocasião, a prática de uma atuação organizada e perseverante, a fim de obter um bem ou fim determinado. Isto é, para conseguir um objetivo na vida, qualquer pessoa que se proponha, por mais perseverante ou forte que seja, claro, que ajudará a conquistar, será indispensável ter ou dispor de uma ordem pessoal (como cumprir horário) que se organize para conseguir de um modo mais concreto, cuidadoso e sem fissuras. Perseverança- ser perseverante é acreditar em uma ideia e não desistir na primeira falha.

Afinal, errar faz parte do processo de desenvolvimento de todo ser humano e apenas vence aquele que mostra a sua força na perseverança.

Otimismo- um otimista não é aquele que tem uma visão utópica em relação à vida, mas sim o que consegue enxergar o lado positivo de cada situação e manter o foco nas soluções ao invés de enxergar apenas problemas.

Ética- um valor extremamente falado ultimamente e que deve ser igualmente praticado por todos, de cidadãos até políticos. Envolve, principalmente, agir de forma honrada, de acordo com princípios morais. Agradecimento- agradecer é uma atitude poderosa e transformadora e deve ser realizada tanto quando alguém te faz algum favor, como também de forma interna, sendo grato por tudo o que possui em sua vida.

Amor irrestrito- amar outras pessoas é importante, assim como, a solidariedade, entretanto, antes de qualquer coisa, é fundamental aprender a se amar, não de forma egoísta, mas sim para que reconheça o seu valor e possa tomar decisões considerando-o. Assim, como aos seres humanos devemos dedicar o nosso amor aos animais, pois todos somos sagrados perante Deus e fazemos parte da Sua criação. Sejamos vegetarianos.

Humildade- esta é a virtude daqueles que não tentam se parecer superiores as outras pessoas, a humildade não deve ser confundida com a falta de ambição, que é o defeito daquele que não deseja prosperar e se tornar alguém melhor, uma pessoa que é humilde e ambiciosa tem o desejo de ser amanhã melhor do que hoje, sem necessariamente estar acima das outras pessoas.

Evolução espiritual- uma ferramenta importante neste valor é a meditação que, a principio, deve ser praticada em dois horários mágicos, na entrada da luz (amanhecer) e no entardecer. O nosso corpo não deixa de ser importante, mas a evolução espiritual é fundamental.

Persiga estes valores, pois a sua felicidade depende deles.