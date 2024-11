Flávio Lopes presidente da Comlurb - Divulgação

Flávio Lopes presidente da ComlurbDivulgação

Publicado 12/11/2024 00:00

A sustentabilidade permeia a excelência do trabalho de gestão de resíduos feito na Comlurb. Importante trazer essa reflexão no momento em que estamos iniciando os debates oficiais e paralelos do G20, na nossa cidade. Evento mundial que vai se debruçar, entre outros temas fundamentais, em discussões sobre combate à fome e à desigualdade, meio ambiente e mudanças climáticas.



A Comlurb conta com uma gama de programas, projetos e serviços que valorizam o meio ambiente. O Ecoparque do Caju, por exemplo, abriga os principais projetos sustentáveis da Companhia. O primeiro Banco de Alimentos da cidade, que alia o combate à fome à redução do desperdício de alimentos, por meio da doação de alimentos hortifruti não comercializados nos supermercados Zona Sul, mas que estão em ótimas condições nutricionais de consumo. A Secretaria de Assistência Social organiza a distribuição de cestas para cerca de 400 famílias em situação de vulnerabilidade social e/ou insegurança alimentar que vivem no bairro do Caju, um dos mais baixos IDHs da cidade. O veículo que transporta os alimentos para o Banco de Alimentos é um utilitário elétrico abastecido com energia renovável gerada na planta de biometanização do próprio Ecoparque.



A unidade de biometanização, aliás, é mais um item do portfólio de instalações sustentáveis do Ecoparque. Primeira da América Latina, ela transforma a fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos em energia renovável, a partir do biogás, e em um adubo orgânico (chamado Fertilurb). O Ecoparque conta ainda com o moderno equipamento de processamento dos resíduos verdes coletados pelo serviço de poda que a Comlurb realiza na cidade. O produto deste tratamento é usado como combustível de fornos da indústria cerâmica e como substrato para o processo de compostagem. A última inovação instalada no Ecoparque foi o equipamento de compostagem com aeração controlada e membrana semipermeável tipo Gore Cover, que otimiza o processo de compostagem e a produção do Fertilurb, aumentando a capacidade de recuperação de áreas degradadas e para expansão da agricultura urbana.



As iniciativas pioneiras no tratamento de resíduos sólidos desenvolvidas no Ecoparque fecham o ciclo da economia circular, com o reaproveitamento de material orgânico, e consolidam o Ecoparque como um centro inovador no tratamento e valorização dos resíduos sólidos. O impacto ambiental positivo causado por essas ações no Ecoparque é uma das marcas da nossa gestão à frente da Comlurb.

* Flávio Lopes é presidente da Comlurb