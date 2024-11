Raul Velloso - Divulgação

Publicado 23/11/2024 00:00

Tendo falecido há cerca de 5 anos aos 87 anos de idade, e após realizações importantes em sua vida profissional, especialmente como ministro do planejamento durante vários mandatos, Reis Velloso, meu irmão mais velho desde meados dos anos 50 (já que o primogênito da família Velloso falecera por aquela época), foi meu orientador acadêmico e profissional por bastante tempo, e, dessa forma, um exemplo muito importante a ser seguido. Foi nesse contexto que concluí meu doutorado em economia na Yale University, onde Velloso havia antes obtido o grau de Mestre nessa mesma área.

Aproveitando o fato de ter herdado dele o Fórum Nacional que Velloso criara lá atrás, voltarei em breve a cobrir o irresistível tema da gestão macroeconômica de curto prazo nos meus artigos e discussões nesse fórum, aquele que tem recebido cada vez maior destaque na cobertura da parcela da mídia que se concentra em assuntos ligados à área macroeconômica, devido à maior importância que lhe é naturalmente conferida desde muito tempo nas discussões do dia-a-dia, em vista da falta de soluções capazes de lidar com esse assunto de forma mais eficiente. Nesse contexto, o subtítulo relevante do que é tratado com maior ênfase tem se denominado de “desafio da sustentabilidade fiscal”, pelo temor existente entre muitos analistas de uma iminente explosão, no curto prazo, da razão entre a dívida pública e o PIB.

Só que, com Reis Velloso, aprendi a dar bastante importância a um País, como o Brasil, se empenhar em crescer economicamente a taxas elevadas, pelos padrões mundiais e em períodos mais longos, e, assim, promover o crescimento máximo possível das oportunidades de emprego de nossa imensa população, e, também, sem deixar de ter o foco sobre os objetivos sociais.

À medida que Reis Velloso foi envelhecendo e se retirando da gestão pública, ele passou a debater esses mesmos temas através dos fóruns econômicos, sociais e políticos que passou a liderar, principalmente com o apoio de entes como o BNDES, e de colegas, ex-alunos ou ex-comandados, como os que estarão participando de dois eventos em sua homenagem e sob meu comando nos dias 25/11 e 10/12/2024, de forma basicamente virtual, no sítio do You Tube denominado “Fórum Nacional – INAE”, a que todos os interessados estão convidados. É minha ideia prosseguir debatendo os temas relevantes de nossa gestão econômica prestando-lhe merecidas homenagens e procurando manter o mesmo padrão de qualidade de sua época nos debates que se seguirão. Nesse sentido, sou e (continuarei sendo) muito grato a todos os que nos têm apoiado.