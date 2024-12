Edson Drago - Divulgação

Publicado 02/12/2024 00:00

O avanço dos aplicativos de relacionamentos nesses últimos 15 anos segue o modelo fast food na busca de relações amorosas, estabelece um padrão parecido a um cliente em um supermercado, passando rapidamente por perfis de pessoas como passa pelos corredores escolhendo produtos. O objetivo passou a ser preencher o vazio com relações sexuais rápidas e com alguém que tenha a aparência considerada perfeita. Depois do uso, se substitui o objeto de desejo por um novo e diferente.

A febre chamada Fast Dating, como no fast-food, seu valor “nutricional” é baixo e não se sustenta. No Slow Dating, o justo oposto, escolher o possível parceiro amoroso não se assemelha ao passeio por gôndolas de supermercado. Ao contrário, exige cuidado, atenção, curiosidade e, principalmente, respeito ao tempo.

Slow Dating é o encontro entre pessoas que estão buscando compartilhar com presença sentimentos e ideias, sexo e prazer, desejos e planos, riso e choro, os aspectos desejáveis dos encontros e aceitando os indesejáveis. As dificuldades que aparecem são vistas como convites para aprofundar a capacidade e a habilidade de lidar com a vida como ela é. As diferenças são negociadas. As expectativas, os objetivos e as estratégias são flexíveis.

No Slow Dating, a outra pessoa é um outro universo, cheio de estrelas e planetas, vasto e brilhante por ser descoberto. Exatamente como você. É preciso construir pontes. Querer se relacionar exige tempo e dedicação. Uma relação amorosa é como um banquete desfrutado lentamente, saboreando cada porção, sem hora para acabar. Cada relação é como uma fruta ou um prato sofisticado com sabor inigualável, com sua própria história e significado. O desfrute que resulta uma vida que vale a pena ser vivida.

Além de um mero conceito a ser debatido, foi necessário levá-lo à vida prática. Posicionados na realidade do segundo milênio, no universo pós-pandemia, decidimos levar o Slow Dating a um aplicativo de relacionamentos.

Por isso, criamos o 639, um aplicativo de relacionamentos potentes, onde pessoas pudessem encontrar seus pares, de acordo com suas naturezas essenciais. Um encontro entre essências e não de aparências, facilitado pela sinastria, a harmonia entre dois mapas astrais para um relacionamento amoroso.

Decidimos pelo uso da Astrologia como ferramenta por ser simbólica e não evidente; por abrir um campo de possibilidades e não um foco de falsa certeza; por ser rica e profunda e não depender da nossa autoimagem. Decidimos pela astrologia por ser talvez a mais antiga “psicologia” e por ser respeitosa com todas as diversidades.

Decidimos abandonar o uso de foto por não revelar o essencial, por não oferecer uma lista de pretendentes como um “menu–degustação”, baseados em gostos superficiais carregados de julgamentos pré-concebidos.

Decidimos apresentar pessoas a pessoas, de um a um, valorizando cada encontro como um encontro valioso em si mesmo, onde não identificamos êxito ou sucesso, mas potências a ponto de se manifestar.



* Edson Drago, cofundador do 639App, astrólogo, músico e mestre em filosofia