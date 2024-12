Deputado Hugo Leal - Divulgação

Deputado Hugo LealDivulgação

Publicado 05/12/2024 00:00

Todos os anos, cerca de um milhão de pessoas perdem a vida, e entre 20 e 50 milhões ficam feridas em decorrência de acidentes no trânsito. É uma tragédia de dimensões devastadoras, que afeta milhões de famílias, gerando impactos econômicos e sociais significativos, sobretudo em países em desenvolvimento.

No Brasil, mais de 33 mil pessoas morrem por ano no trânsito, 240 mil ficam com invalidez permanente e outras 300 mil sofrem ferimentos leves. Lidar com esse números fica ainda pior quando sabemos que a maioria desses casos poderia ser evitada com maior consciência e responsabilidade de todos os envolvidos.

No Brasil, busco contribuir para essa causa. Em 2008, apresentei o Projeto de Lei nº 4260/2008, que propunha a criação de um dia nacional em memória das vítimas do trânsito, que buscava separar uma data específica para que órgãos governamentais e sociedade civil trabalhassem na conscientização para que todos cooperem na segurança no trânsito. O projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados, mas acabou arquivado no Senado devido à entrada em vigor da Lei nº 12.345/2010, que estabelece critérios rigorosos para novas datas comemorativas. Em 2017, reapresentei a proposta como o Projeto de Lei nº 8984/2017, que ainda aguarda análise na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Temos também a Lei Seca, proposta de minha autoria, que mais impactou positivamente a proteção à vida no tráfego de automotores, além de outras iniciativas, como a obrigatoriedade do exame toxicológico para emitir a carteira nacional de trânsito (CNH).

A violência no trânsito não escolhe vítimas: jovens, adultos, crianças e idosos têm suas vidas interrompidas por imprudências e negligências que poderiam ser evitadas. O lema de 2024, “Paz no trânsito começa por você”, é um apelo para que todos reflitam sobre suas atitudes. Pequenas ações como respeitar os limites de velocidade, evitar distrações ao volante e valorizar as leis de trânsito são essenciais para salvar vidas.

O Dia Mundial em Memória das Vítimas do Trânsito, celebrado no terceiro domingo de novembro, nos convida a refletir sobre a urgência de ações concretas para um trânsito mais seguro. Criada em 1993 pela organização britânica RoadPeace e reconhecida pela ONU em 2005, a data tornou-se símbolo da luta por um trânsito menos violento. Em 2011, a ONU estabeleceu a Década de Ações pela Segurança no Trânsito (2011-2020), com a ambiciosa meta de reduzir pela metade as mortes no trânsito até 2030. Embora avanços tenham ocorrido, ainda há muito por fazer para alcançar esse objetivo.

Convido todos a se unirem nessa missão de preservar vidas e promover um trânsito mais seguro. O Dia Mundial em Memória das Vítimas do Trânsito não é apenas um momento de homenagem, mas também um chamado à ação. Cada escolha no trânsito tem o poder de evitar tragédias ou causar impactos irreparáveis. Juntos, podemos construir um futuro com menos perdas e mais segurança para todos.

Hugo Leal é Deputado Federal(PSD/RJ) e Autor da Lei Seca