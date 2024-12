Publicado 13/12/2024 14:40 | Atualizado 13/12/2024 14:48

Rio - O governador Cláudio Castro tem a chance de fazer história no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Com as duas vagas destinadas à advocacia pelo quinto constitucional, Castro pode prestigiar as mulheres ao escolher quem vai ocupar as novas vagas no Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) .

A presença feminina tem ganhado força na advocacia fluminense, culminando na dobradinha de presidência e vice-presidência da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio (OAB-RJ) Outro avanço foi que as listas sêxtuplas enviadas ao TJ mostram essa representatividade, garantindo-se duas mulheres em cada lista.



Apesar do apelo social por mais igualdade de gênero, as indicações para o Judiciário (Federal e Estadual) têm obedecido mais critérios de alianças e acordos políticos.