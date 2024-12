Antônio Geraldo da Silva - Divulgação

Publicado 17/12/2024 00:00

Você já ouviu dizer que rir é o melhor remédio? Essa frase antiga faz muito sentido, e a ciência prova isso. O Natal, por exemplo, é um momento cheio de alegria e confraternização. As crianças esperam ansiosas pelo Papai Noel, enquanto os adultos aproveitam para se reunir, comer, beber e se divertir em família e com amigos. Tudo isso faz muito bem para a saúde mental. Mesmo que dezembro possa ser um mês difícil para algumas pessoas, o clima geral é de felicidade, e aproveitar essa energia pode ser ótimo. Nessas horas, o humor é um grande aliado.

No dia 10 de dezembro, comemoramos o Dia do Palhaço aqui no Brasil. Essa data nos lembra o quanto o humor pode fazer diferença na nossa vida. Rir ajuda a enfrentar os desafios do dia a dia, diminuindo o estresse, a ansiedade e até a tristeza. Quando rimos, nosso corpo libera endorfina, que dá uma sensação de bem-estar, e reduz o nível de cortisol, o hormônio do estresse. Além disso, o humor fortalece o sistema imunológico, aumenta a nossa capacidade de adaptação e nos ajuda a enxergar as dificuldades de uma forma mais leve.

O humor também é muito importante para quem enfrenta problemas de saúde. Ele ajuda a tornar situações difíceis mais suportáveis, como tratamentos longos ou doenças graves. Manter o bom humor nessas horas não é fácil, mas pode fazer toda a diferença. Quem adota uma atitude mais positiva geralmente enfrenta o estresse com mais força e até fica menos vulnerável a doenças.

No convívio com outras pessoas, o humor também tem um papel especial. Uma boa risada ajuda a aliviar tensões, fortalece os laços e deixa o ambiente mais leve. Quem nunca se sentiu mais próximo de alguém depois de rir juntos?

Mas como trazer mais humor para a sua vida? Comece encarando as dificuldades de forma mais leve. Aprenda a rir de si mesmo, consuma conteúdos engraçados e aproveite momentos simples para se divertir. Pequenas mudanças assim podem transformar o humor em um grande aliado da sua saúde mental.

O humor não é só sobre diversão – ele é uma ferramenta importante para manter a saúde do corpo e da mente. Por isso, tire um tempo para rir, se divertir e cuidar de você. E, se precisar, peça ajuda. Cuidar da saúde mental é essencial, e o riso pode ser um grande companheiro nessa jornada.

Antônio Geraldo da Silva é Presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria