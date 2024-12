"O Legislativo carioca demonstrou que é possível superar diferenças entre partidos e construir juntos uma cidade melhor' - Arte: Kiko

"O Legislativo carioca demonstrou que é possível superar diferenças entre partidos e construir juntos uma cidade melhor'Arte: Kiko

Publicado 27/12/2024 00:00

A Câmara de Vereadores do Rio se despede da 11ª legislatura com a sensação de dever cumprido. Produtividade, transparência e democracia foram palavras de ordem da atual gestão, eleita em 2021 e reeleita em 2023 por unanimidade, feito até então inédito na história da Casa.



O Legislativo carioca demonstrou que é possível superar diferenças entre partidos e construir juntos uma cidade melhor. Discordar é do jogo, e diálogo sempre traz bons resultados.



A Câmara do Rio recebeu, pelo terceiro ano seguido, o selo Diamante em Transparência, da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. Além de campeão em transparência, o Parlamento carioca se consagrou como o mais produtivo entre as capitais brasileiras nos últimos quatro anos.



A modernização administrativa garantiu o fortalecimento da Controladoria e da Procuradoria e incluiu a criação da Corregedoria da Câmara. Com boa gestão, geramos economia, o que permitiu doar à Prefeitura R$ 440 milhões, viabilizando ações como a construção do Super Centro Carioca de Saúde.



Por uma Câmara mais democrática, criamos o Colégio de Líderes e garantimos a presença, pela primeira vez, de todas as bancadas nas Comissões Permanentes. Entre projetos importantes, que simbolizam esse avanço, estão os investimentos no BRT; o autódromo de Guaratiba; e o Reviver Centro. Não podemos deixar de citar a aprovação do Plano Diretor da cidade, após 34 audiências públicas e 26 reuniões que ouviram a voz de cariocas de todas as regiões.



A sustentabilidade foi prioridade: o Palácio Pedro Ernesto se tornou o primeiro prédio público Lixo Zero do país, evitando 23 toneladas de poluentes. E já lançamos o edital de aquisição de energia renovável, que vai gerar economia financeira e ambiental.



Em 1º de janeiro, uma nova legislatura se inicia. Neste novo ciclo, a Câmara estará de cara nova, com renovação de 49% dos parlamentares – 21 estrearão no cargo. A Casa também será mais jovem, com média de idade caindo de 53 para 45 anos. Teremos mais uma mulher no plenário: de 11, passaremos para 12 vereadoras. Também ampliaremos o número de parlamentares que se declaram pretos ou pardos: de 14 para 16.



Agora, começaremos uma nova história, com uma Câmara mais diversa e renovada, mas sempre com um propósito comum: respeito à democracia e à independência do Parlamento, em harmonia e unido por um Rio melhor para todos.

* Carlo Caiado é presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro