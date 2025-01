Ricardo Piquet - Divulgação

Publicado 22/01/2025 00:00

No início dos anos 2000, o Governo do Estado do Rio de Janeiro deu início a um ciclo bem-sucedido de investimento na educação. Os principais objetivos eram ampliar o acesso da população fluminense ao ensino superior, especialmente a do interior e daqueles que não pudessem estudar no horário comercial, e aumentar a oferta de vagas em cursos de graduação. Um projeto de promoção da cidadania e da redução das desigualdades.



Foi nesse contexto que o Consórcio Cederj foi criado com a finalidade de democratizar o ingresso no ensino superior público na modalidade semipresencial. O Cederj funciona por meio de um acordo de cooperação técnica, que reúne o Governo do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Ciência Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro e da Fundação Cecierj, e as instituições de ensino superior públicas sediadas no nosso estado.



Atuando como instrumento de promoção da cidadania, inclusão e responsabilidade social, o Consórcio Cederj já formou cerca de 30 mil alunos que são certificados por instituições como Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, Universidade Estadual do Norte Fluminense, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Universidade Federal Fluminense, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.

Nesses 25 anos, o Consórcio Cederj expandiu e vem expandindo o número de polos pelo Estado, capitaneado pelo governador Cláudio Castro e o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação Anderson Moraes. Atualmente, o Estado conta com 43 polos, instalados na capital e em diversos municípios do interior, contribuindo para a oferta de formação acadêmica e profissional. Hoje, mais de 57 mil alunos estão matriculados em 18 cursos de graduação. Quando começou, eram apenas dois: Matemática (2001) e Pedagogia (2003).



Com base na entrega de todo o seu corpo técnico e as universidades e prefeituras parceiras, o Cederj se tornou agente de transformação na vida da população do estado do Rio de Janeiro e referência na educação superior a distância no Brasil. O Consócio Cederj está de parabéns por contribuir para que possamos lidar com as demandas sociais emergentes, que se apresentam no contexto de implementação de políticas públicas no campo da educação, visando a melhoria de vida da população fluminense.

Ricardo Mendanha Piquet de Alcantara é Presidente da Fundação Cecierj