Priscila Sobral

Publicado 23/01/2025 00:00

As férias normalmente são um momento de relaxamento e diversão, mas ao mesmo tempo podem ser um desafio para manter o equilíbrio. O consumo excessivo de alimentos gordurosos, bebidas alcoólicas e açúcares pode sobrecarregar o organismo e aumentar o risco de problemas cardiovasculares. O equilíbrio é essencial! Aqui estão algumas dicas que eu, como cardiologista metabólica, preparei:



1. Hidrate-se Bem



O consumo de álcool e alimentos salgados pode causar retenção de líquidos e aumentar a pressão arterial. A hidratação adequada é fundamental para ajudar os rins a eliminar o excesso de sódio e toxinas. Beba pelo menos 2 litros de água por dia e inclua chás naturais sem açúcar, que também auxiliam na desintoxicação.



2. Evite Refeições Muito Pesadas



Após os exageros, opte por refeições leves e balanceadas. Inclua verduras, legumes e frutas frescas no seu cardápio. Esses alimentos são ricos em fibras, vitaminas e antioxidantes que ajudam a reduzir a inflamação.



3. Reduza o Consumo de Sódio



Alimentos industrializados e restos das ceias (como embutidos, queijos e carnes salgadas) costumam ser ricos em sódio, o que pode elevar a pressão arterial. Evite esses itens e aposte em temperos naturais como alho, limão, ervas frescas e especiarias para dar sabor às suas receitas.



4. Controle as Porções



É importante moderar as porções para não prolongar os excessos. Divida grandes refeições em porções menores e priorize alimentos mais saudáveis.



5. Pratique Atividade Física



O retorno à rotina de exercícios é essencial para reequilibrar o organismo. Atividades aeróbicas, como caminhadas, corridas leves ou pedalar, são excelentes para fortalecer o coração e melhorar a circulação sanguínea.



6. Evite o Consumo Excessivo de Açúcares



Doces típicos das festas de fim de ano tendem a ser muito gordurosos e o acúmulo de gordura visceral é um fator de risco para doenças cardíacas. Substitua sobremesas pesadas por frutas e invista em receitas menos calóricas.



7. Realize um Check-Up Cardíaco



Se você já tem histórico de doenças cardiovasculares ou percebeu algum desconforto durante as festas (como falta de ar, palpitações ou cansaço excessivo), procure seu cardiologista para um check-up. A prevenção é o melhor cuidado!

Por Dra. Priscila Sobral, cardiologista