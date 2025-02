João Carlos Silva - Divulgação

João Carlos SilvaDivulgação

Publicado 26/02/2025 00:00

Leio com satisfação indicativo dando conta do avanço do jornal Midiamax no âmbito editorial brasileiro. Criado pelo empresário Carlos Eduardo Belineti Naegele anos atrás , um simples painel publicitário acabou tornando - se referência em site e jornal diário impresso. Em tempos tempestuosos , virou um raio de sucesso. Sediado na aprazível Campo Grande - MS , Midiamax é o termômetro no cotidiano dos acontecimentos no estado , Brasil e exterior.

Entre os 50 mais influentes do Brasil , faz sua parte na imprensa nacional sendo o terceiro mais citado do Centro - oeste e único do MS. O Portal dos Jornalistas realizou pesquisa do ranking dos mais premiados da imprensa brasileira em sua décima quarta edição. A imprensa nacional acompanha tempos de turbulência aqui e lá fora. Na política o Grupo Midiamax de Comunicação realiza seus debates durante eleições com êxito e credibilidade.

Não foi uma pesquisa qualquer. O Portal dos Jornalistas é altamente respeitado em conteúdo e dos seus colaboradores. Louvável ao ter um jornal como Midiamax sendo destacado pelos leitores. São milhares de acessos todos os dias ao site. Cultural é. O impresso ganhou adeptos em toda parte da capital sul - mato - grossense. Leitura diária obrigatória para quem deseja sintonia aos acontecimentos. Não é fácil tocar um veículo de comunicação nos dias atuais. Custos operacionais de alta monta. Muitos veículos já cerraram suas atividades.

Os que estão em voga vão se equilibrando de acordo com ondas que navegam. Midiamax soube remar pelas ondas adversas sem avarias no barco. O registro do empresário Carlos Naegele em suas atividades empresariais e no agronegócio , notório é. Colocou no lugar certo sua ideia de jornalismo. Caminhou sempre na frente dos fatos sem tropeçar na verdade. De mãos dadas com ela todos dias , fez de Midiamax um projeto de sucesso ao Brasil. Isso valorizou o crédito da boa informação. São efeitos assim que enobrecem toda imprensa brasileira. Qualidade e seriedade na informação fazem parte do cotidiano de Midiamax. Nasceu . Cresceu. Avançou. Ganhou corpo. Virou o que é nos dias de hoje aos olhos do Brasil. Fez o dever de casa bem feito.



João Carlos Silva é articulista e consultor