Carlo Caiado - Divulgação/Câmara do Rio

Carlo CaiadoDivulgação/Câmara do Rio

Publicado 24/12/2025 00:00

O ano de 2025 marcou o início de uma nova legislatura na Câmara Municipal do Rio e terminou com resultados concretos para a cidade. Foi um ano de trabalho intenso, diálogo e decisões que impactam diretamente a vida dos cariocas.

A Câmara apresentou mais de 1.700 projetos e aprovou 431 leis, mantendo, pelo quinto ano consecutivo, o posto de Legislativo municipal mais produtivo do país entre as principais capitais.

A segurança pública foi prioridade. A Câmara aprovou a autorização e a regulamentação do uso de armas pela Guarda Municipal, com regras e treinamento. Avançamos na integração de câmeras privadas aos sistemas públicos de monitoramento e criamos novas ferramentas de proteção a vítimas de violência doméstica, com a obrigatoriedade de denúncia por síndicos.

Questões do cotidiano também foram enfrentadas. Ajustamos regras das entregas por aplicativo, trazendo mais clareza para trabalhadores e moradores, e avançamos no combate aos imóveis abandonados, permitindo a intervenção da Prefeitura em prédios em risco.

Na infraestrutura urbana, criamos a Zona Sudoeste para organizar uma região que precisava de planejamento. Seguindo o Plano Diretor, autorizamos recursos para obras do Novo PAC na Rocinha, no Complexo do Alemão e para ações de prevenção de enchentes no Rio Acari. Atualizamos ainda as regras do Minha Casa, Minha Vida, modernizando a legislação e incentivando moradias mais adequadas à realidade de cada região.

Avançamos em mobilidade com a autorização para transformar corredores do BRT em VLT, a modernização do estacionamento rotativo com a Área Azul Digital e a regulamentação do transporte aquaviário nas lagoas da Barra e Jacarepaguá.

Projetos estratégicos avançaram: o Autódromo de Guaratiba já tem plano final pronto para o início das obras, e a reforma de São Januário progrediu com a iminente venda do potencial construtivo.

A boa gestão dos recursos públicos foi uma marca do ano. Desde 2021, a Câmara devolveu mais de R$ 500 milhões ao município. Só em 2025, foram R$ 100 milhões, que vão ajudar a viabilizar o Super Centro de Saúde da Zona Oeste.

Dentro da Casa, seguimos avançando na modernização. Conquistamos pelo quarto ano seguido o Selo Diamante de Transparência, atualizamos o Regimento Interno e avançamos nas obras da nova sede no Edifício Serrador, que já gerou economia superior a R$ 8 milhões com o

fim de contratos de aluguel. Também reforçamos o compromisso ambiental, com a renovação do certificado Lixo Zero e a contratação de energia 100% renovável.

Ao longo do ano, a Câmara esteve perto da população: foi às ruas, às favelas e promoveu espaços de debate. Em cada encontro, vereadores e servidores conheceram de perto as demandas dos moradores e discutiram temas que afetam a vida das pessoas. Essa aproximação contribui para políticas públicas mais eficientes e conectadas com a realidade da cidade. Reflexo disso é que a Comunicação da Casa ganhou destaque nacional, alcançando o primeiro lugar em interatividade nas redes sociais entre câmaras municipais.

Encerramos 2025 certos de que entregamos resultados e honramos a confiança da população. O compromisso para 2026 é seguir ainda mais próximos dos cariocas e trabalhando por um Rio melhor para todos.

Carlo Caiado é presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro