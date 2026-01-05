Richard Munhoz - divulgação

Richard Munhozdivulgação

Publicado 05/01/2026

Quando o ano começa é como se o tempo, esse velho escultor silencioso, nos convidasse a olhar para dentro e perguntar: o que fiz com aquilo que a vida me entregou? Freud lembrava que o sujeito não é dono absoluto de si; somos movidos por desejos, medos e repetições que nem sempre conhecemos. Por isso o início do ano não é apenas calendário. É espelho.

Muitas vezes repetimos rituais automáticos: listas de metas, promessas de mudança, discursos sobre “agora vai”. Mas, para a psicanálise, transformar-se não começa no querer; começa no reconhecer. Antes de planejar 2026, talvez seja necessário perguntar: o que em mim evitou crescer em 2025? O que eu exagerei? O que eu silenciei? A quem eu pedi demais e de quem eu pedi de menos?

O encerramento de um ciclo também desperta aquilo que evitamos durante o ano inteiro. A sombra aparece quando o barulho externo diminui. Inseguranças, culpas, fracassos e desejos não realizados muitas vezes se apresentam discretamente, como quem bate na porta tarde da noite. Em vez de afastá-los, podemos escutá-los. Eles não são inimigos; são mensagens do inconsciente pedindo elaboração.

O convite analítico para o final do ano é simples, mas profundo: troque a cobrança pela curiosidade. Em vez de “por que não dei conta?”, experimente “o que estava me atravessando?”. Em vez de “por que repito isso?”, tente “o que essa repetição protege?”. A vida psíquica tem lógica própria; compreender essa lógica é abrir espaço para mudanças mais reais e menos impulsivas.

Talvez 2025 não tenha sido como você imaginou. Quase nunca é. Mas, mesmo assim, algo foi construído: pequenas resistências superadas, vínculos fortalecidos, escolhas difíceis feitas em silêncio. Reconhecer isso é tão importante quanto desejar o novo.

No fim, o novo ano não pede apenas um gesto humilde: escutar-se. Porque quem se escuta pode mudar. E quem muda, mesmo que devagar, cria dentro de si o único lugar onde o ano realmente vira: o próprio sujeito.



Richard Stefanini Munhoz é psicanalista neuropsicopedagogo, mestre e doutor em Ciências Médicas