Publicado 06/01/2026 00:00

Desde o lançamento do ChatGPT em 2022, a Inteligência Artificial vem transformando não apenas a forma como produzimos conhecimento, mas também o modo como criamos e consumimos arte. O avanço das ferramentas generativas, capazes de produzir textos, imagens, melodias e até vozes, trouxe novas possibilidades para artistas e educadores, mas também acendeu alertas sobre o futuro das profissões criativas e o valor do trabalho humano em tempos de automação.



Em uma pesquisa recente, analisei o impacto do ChatGPT e de outras IAs na empregabilidade e na prática docente de professores de canto. A partir de um levantamento com 175 profissionais, entre cantores e docentes, busquei compreender como esses trabalhadores percebem o uso dessas tecnologias no ensino e na pesquisa musical. O estudo revelou que, mesmo com receios iniciais, a maioria dos professores vê a IA como aliada e acredita que seu uso responsável pode fortalecer o ensino, sem substituir o papel humano.



Essa visão otimista, contudo, não elimina as tensões. A presença crescente da IA nas artes toca em um ponto sensível: a autoria. Quando um programa compõe uma música, pinta um quadro ou escreve um texto com fluidez quase humana, até que ponto se trata de criação artística? E o que permanece sendo expressão genuinamente humana? O debate é ético, estético e social. Assim como a fotografia, o cinema e o digital provocaram rupturas em seus tempos, a Inteligência Artificial desafia agora a fronteira entre a inspiração e a programação.



Embora as máquinas sejam capazes de processar enormes quantidades de dados e gerar resultados impressionantes, sua lógica permanece convergente, voltada à reprodução e à síntese de padrões. A criação artística, por sua vez, nasce do pensamento divergente: aquele que experimenta, erra, sente e ousa. A arte depende do acaso e da emoção, de nuances que escapam à objetividade dos algoritmos. Essa diferença essencial ajuda a entender por que, apesar do avanço tecnológico, o papel do artista e do professor segue insubstituível.



Os riscos, entretanto, não podem ser ignorados. A ausência de regulamentação, o uso indevido de obras autorais e a dependência crescente de plataformas automatizadas exigem reflexão crítica e políticas públicas específicas.



O que está em jogo não é apenas a sobrevivência das profissões artísticas, mas o modo como a sociedade entende o valor da criatividade. Se a IA pode aprender a imitar estilos, resta ao humano cultivar o que ela ainda não possui: a intuição, a empatia e a capacidade de atribuir sentido ao mundo. A tecnologia pode se tornar uma aliada poderosa, desde que orientada por valores humanos e não pelo automatismo da eficiência.



A arte sempre foi capaz de absorver as revoluções tecnológicas sem perder sua essência. A Inteligência Artificial, como toda inovação, traz riscos e oportunidades. Cabe a nós decidir se ela será usada para substituir o humano ou para expandir suas possibilidades. Porque, no fim, nenhuma máquina é capaz de recriar o instante

Por Mirna Rubim de Moura, formada em Data Science e Analytics pela USP/Esalq