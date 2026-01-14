Felix Zyngier - divulgação

Felix Zyngier divulgação

Publicado 14/01/2026 00:00

Ninguém é obrigado a fazê-lo. Todavia, se você vive no mesmo país que eu, se é testemunha da imensa disparidade de oportunidades e padrão de vida dentro de nossa sociedade, se tem consciência da situação difícil que o país atravessa há alguns anos, com evidente sofrimento dos mais pobres, você não crê que só isso já é motivo bastante para tomar alguma iniciativa e fazer alguma coisa?



O trabalho voluntário não tem limite definido, não tem área preferencial e não tem momento certo para ocorrer. Defini-lo está em suas mãos. Se você acaba de se aposentar, a ociosidade já está pesando um pouco, e gosta muito de cuidar de crianças, existem numerosas creches onde seu trabalho poderá ser relevante. Se você tem formação em arquitetura e quer fazer algo, qualquer comunidade carente vai se beneficiar de seus conhecimentos. Se você é professor ou professora, a meninada sempre está precisando de um reforço escolar.



Você pode continuar trabalhando ao mesmo tempo em que dedica uma parte de seu tempo para ajudar o próximo.



Seu trabalho não precisa ser algo grandioso, de impacto retumbante e universal. Um parecer de como distribuir a água em uma comunidade, como organizar uma horta, o atendimento de uma sinusite ou de um caso de ansiedade são igualmente importantes, especialmente para quem recebe.



A meu ver, sua participação neste tipo de atividade deve ter dois componentes importantes: compromisso e continuidade O que estará fazendo é cumprir um papel cidadão, aquilo que se espera de todos e que é feito por tão poucos.



Como médico, posso dizer aos colegas que um trabalho individual e solitário de pequeno porte no atendimento primário pode ter um impacto significativo na vida dos outros. Nas pequenas comunidades onde trabalho há 23 anos, consegui, acreditem, mudar a cultura da população local em relação ao tratamento de doenças crônicas, na conscientização da importância da continuidade no tratamento de hipertensão arterial, diabetes e asma brônquica, e na necessidade de visitas periódicas ao médico para aferição da pressão arterial, da hemoglobina glicada ou do controle ambiental de alérgenos. < /span>



O trabalho do voluntário em qualquer área dificilmente substitui o papel do poder público; apenas o complementa e dá o ajuste. Muitas vezes, nossa proximidade com o paciente possibilita o diagnóstico precoce de condições que assim se tornam melhor tratáveis e muitas vezes curáveis.



A maior evidência da necessidade de serviços voluntários é que mesmo em países com economia mais estáveis que a nossa, essa atividade é estimulada, solicitada e valorizada.



O retorno que você pode vir a ter no trabalho voluntário – e certamente tem um retorno, é a sensação interna de que você está fazendo a coisa certa, ao tratar o próximo com a dignidade que ele merece. É surpreendente o quanto o trabalho voluntário em comunidades carentes muda sua atitude e visão de mundo.



Quando realizado com motivação adequada e de forma correta, o trabalho voluntario é um forte antídoto contra a depressão. Você tem um encontro marcado com o seu eu mais íntimo e com o que a natureza humana tem de melhor: a solidariedade.



Felix Zyngier é diretor Médico do Instituto de Medicina e Cidadania - IMC

