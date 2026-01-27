Sergio Tavares Romay - divulgação

Publicado 27/01/2026 00:00 | Atualizado 27/01/2026 14:20

Quando olho para os números de 2025, é impossível não reconhecer a dimensão histórica do ano para a economia do Rio de Janeiro. Foram meses intensos, de trabalho contínuo e de decisões importantes, que se traduziram em números inéditos e em mais confiança para quem decidiu empreender no estado.

Nunca se abriu tanta empresa como em 2025. Foram 86.448 novos negócios registrados na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja), o maior número de todos os tempos. Esse resultado expressivo reflete a confiança do empreendedor no potencial do estado e a consolidação de um ambiente de negócios mais dinâmico, moderno e seguro.

Esse avanço não surgiu de forma isolada. O estado mantém, desde 2021, um ritmo elevado de abertura de empresas, mesmo diante de diferentes cenários econômicos. Em 2021, ainda marcado pela retomada pós-pandemia, mais de 72 mil empresas foram abertas. Em 2022, o volume permaneceu praticamente no mesmo patamar, demonstrando resiliência. A partir de 2023, iniciou-se um novo ciclo de crescimento contínuo, que se fortaleceu em 2024, quando o estado alcançou o recorde de 76.036 aberturas, e chegou a seu ápice em 2025, com a marca histórica.

Ao longo de 2025, esse movimento se refletiu também nos resultados mensais. Em nove dos doze meses do ano, foram registrados recordes de abertura de empresas. O destaque absoluto foi fevereiro, com 8.385 novos negócios, o maior volume mensal já registrado nos 217 anos da Junta Comercial, um crescimento expressivo em relação ao mesmo período do ano anterior, quando foram computados 5.820 novos negócios.

Internamente, a Jucerja precisou responder à altura a essa demanda crescente. Apenas em dezembro de 2025, um mês tradicionalmente marcado por recessos e feriados, julgamos e registramos 32.419 processos, um aumento superior a 80% em relação a dezembro do ano anterior (17.932 processos julgados e registrados). O volume de atas de deliberação empresarial ultrapassou 12,5 mil, cerca de dez vezes mais do que em 2024 (1,2 mil), demonstrando a intensa movimentação da atividade econômica e o comprometimento da instituição com a eficiência e a agilidade.

Esse cenário positivo está diretamente ligado a um ambiente econômico mais favorável no estado, com políticas públicas voltadas ao desenvolvimento, avanços na segurança pública e uma atuação governamental que busca oferecer estabilidade e previsibilidade para quem investe, empreende e gera empregos.

Na Jucerja, seguimos avançando para facilitar a vida do empreendedor, reduzindo burocracias, simplificando e agilizando processos. E 2026 já começou com mais um passo importante: o lançamento da consulta de viabilidade para abertura de empresas via WhatsApp, tornando o início do processo mais simples, rápido e acessível.

Depois de um 2025 intenso e histórico, seguimos confiantes de que 2026 será um ano de novas oportunidades, com uma Junta Comercial cada vez mais moderna e alinhada ao desenvolvimento econômico e social do Rio de Janeiro.

Sergio Tavares Romay é presidente da Jucerja