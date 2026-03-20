Isa Colli é jornalista e escritora Divulgação
Ferramentas digitais capazes de responder perguntas, organizar informações e até ajudar na produção de textos já fazem parte da rotina de muitos estudantes. Plataformas como o ChatGPT mostram como a tecnologia vem transformando a maneira como aprendemos e buscamos conhecimento.
Para muitos alunos, recorrer à inteligência artificial para tirar dúvidas ou compreender melhor um conteúdo já se tornou algo natural. E isso não precisa, necessariamente, ser visto como um problema. Pelo contrário: quando utilizada com orientação, a tecnologia pode se tornar uma aliada importante no processo educativo.
A inteligência artificial pode ajudar a explicar conteúdos de diferentes maneiras, sugerir exercícios, estimular a curiosidade e até apoiar estudantes que apresentam dificuldades em determinadas disciplinas. Em um mundo cada vez mais conectado, ignorar essas ferramentas talvez não seja o melhor caminho.
Mas é justamente aqui que surge um ponto essencial de reflexão.
Existe uma diferença importante entre usar a tecnologia para aprender e usar a tecnologia para substituir o próprio esforço intelectual. Quando um estudante apenas copia respostas prontas, perde uma etapa fundamental do aprendizado: o desenvolvimento da autonomia, da reflexão e da capacidade de resolver problemas.
Por isso, o papel de professores e famílias torna-se ainda mais relevante. Cabe aos educadores ensinar como utilizar essas ferramentas de forma consciente, incentivando a curiosidade, o questionamento e a análise das informações.
A inteligência artificial não deve ocupar o lugar do professor, nem substituir o processo educativo. Ela pode, sim, funcionar como uma ferramenta de apoio — mas nunca como protagonista da aprendizagem.
A escola continua sendo um espaço de encontro, diálogo e formação humana. É ali que se aprendem valores, convivência e respeito. Nenhuma tecnologia, por mais avançada que seja, consegue substituir a sensibilidade de um educador ou a troca de experiências entre colegas.
O desafio do nosso tempo talvez seja encontrar o equilíbrio. Integrar inovação sem abrir mão da essência da educação.
Porque, no fim das contas, a verdadeira aprendizagem não acontece apenas quando encontramos respostas. Ela acontece quando aprendemos a pensar, questionar e compreender o mundo ao nosso redor.
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