Leonardo Mencarini - Divulgação

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Publicado 29/04/2026 00:00

No dia a dia da indústria e do varejo, estoque parado é quase sinônimo de dor de cabeça — e de prejuízo. Produtos que não saem no tempo esperado ocupam espaço, travam capital e pressionam o caixa. Mas o desafio vai além: como vender esse excedente sem desvalorizar a marca?

Durante anos, a solução mais comum foi recorrer a liquidações agressivas. A estratégia resolve no curto prazo, mas pode custar caro depois: descontos frequentes criam no cliente a expectativa de pagar sempre menos, enfraquecendo o posicionamento da marca. Outra alternativa tradicional, vender para intermediários, também tem limites — especialmente pela falta de controle sobre onde e como os produtos serão comercializados.

Nos últimos anos, esse cenário começou a mudar. A tecnologia abriu novos caminhos para transformar estoque parado em oportunidade, com mais inteligência e menos risco para a imagem das empresas.

Hoje, plataformas digitais permitem direcionar produtos excedentes para canais específicos, sem competir com as vendas principais. Na prática, isso significa alcançar novos públicos em ambientes mais controlados, preservando o valor da marca e evitando a canibalização dos próprios produtos.

Além disso, o uso de dados se tornou um grande aliado. Sistemas de gestão e inteligência comercial identificam padrões de consumo, sazonalidade e comportamento do cliente com mais precisão. Com essas informações, as empresas deixam de agir no improviso e passam a tomar decisões estratégicas sobre o destino dos produtos.

A logística também evoluiu. Soluções mais modernas permitem redistribuir mercadorias entre regiões ou pontos de venda com agilidade. Um item encalhado em uma cidade pode ter alta procura em outra — e a tecnologia ajuda a enxergar e executar esse movimento com eficiência.

Essa combinação de dados, canais digitais e logística inteligente muda a lógica do estoque parado. O que antes era prejuízo passa a ser visto como uma nova frente de receita.

No fim, a virada está na mentalidade. Empresas que enxergam o excedente de forma estratégica saem na frente. Com as ferramentas certas, é possível vender mais, perder menos e manter o valor da marca — essencial em um mercado competitivo.

Leonardo Mencarini é CEO e cofundador do Mercado Único, plataforma B2B que conecta marcas de vestuário a lojistas interessados em adquirir produtos originais com condições comerciais atrativas