Manoela Peres - cuidar da família - Divulgação

Manoela Peres - cuidar da famíliaDivulgação

Publicado 15/05/2026 00:00

Oi, gente! O mês de maio nos traz datas que tocam profundamente o coração de quem acredita na política como ferramenta de cuidado: o Dia da Família e o Dia do Assistente Social, ambos celebrados em 15 de maio. Mais do que efemérides, essas datas nos convidam a refletir sobre o alicerce da nossa sociedade e sobre os profissionais que dedicam suas vidas a garantir que ninguém fique para trás. Como gestora, sempre entendi que uma cidade só é verdadeiramente próspera quando suas famílias estão protegidas e amparadas por um atendimento público humanizado.

Quando assumi o meu mandato em Saquarema, encontrei um cenário desafiador na área social. Muitas famílias viviam em situação de vulnerabilidade invisível, distantes dos centros de atendimento e sem acesso real às políticas públicas. O desafio não era apenas oferecer assistência, mas promover uma verdadeira transformação social. Precisávamos tirar a assistência social dos gabinetes e levá-la para dentro das comunidades, entendendo as dores de cada lar. Uma gestão pública sensível exige reconhecer que cada família tem uma história e uma necessidade única.

A nossa resposta em Saquarema foi baseada na estratégia pública de descentralização e acolhimento. Fortalecemos os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e investimos na valorização dos nossos assistentes sociais, que são a linha de frente dessa batalha. É gratificante ver que essa semente prosperou: hoje, Serviço Social é um dos cursos de nível superior mais procurados pelos nossos jovens estudantes, revelando uma vocação linda da nossa gente para o cuidado com o próximo.

Segundo dados do IBGE, o Brasil possui cerca de 75 milhões de famílias, e a pandemia de COVID-19 aumentou drasticamente a demanda por suporte emocional e financeiro. Em Saquarema, implementamos ações integradas que uniram saúde, educação e assistência, garantindo que o bem-estar cidadão fosse prioridade. Através de uma gestão comprometida, criamos programas que não apenas entregavam o benefício, mas ofereciam qualificação e suporte psicológico, fortalecendo os vínculos familiares e a autonomia.

Essa visão de gestão de sucesso também ecoa em outras cidades que são exemplos de eficiência governamental. Em Curitiba, o programa "Família Curitibana" é uma referência nacional, integrando diversas secretarias para tirar famílias da situação de pobreza extrema. Já em Maceió, o "Corujão Social" leva atendimento noturno para pessoas em situação de rua e famílias vulneráveis, mostrando que a escuta social deve acontecer no tempo e na hora em que o cidadão precisa. Essas iniciativas provam que, com planejamento eficaz e participação social, é possível construir uma rede de proteção sólida que resgate a dignidade das pessoas.

Acredito que o papel do Estado é ser esse suporte, especialmente para as mulheres que, em sua maioria, são as chefes de família no Brasil. Segundo o IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), quase 50% das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres. Por isso, a liderança feminina Saquarema sempre focou no empoderamento feminino e no apoio à mãe solo. Cuidar de quem cuida é um ato de justiça. Meu compromisso é continuar trabalhando para que cada família tenha a segurança de um teto, comida na mesa e o respeito que merece. No fim do dia, governar é, acima de tudo, um ato de amor e cuidado com o próximo.

Que possamos valorizar cada vez mais os assistentes sociais, esses verdadeiros arquitetos da cidadania, e proteger o maior patrimônio de uma nação: a família.

Manoela Peres é ex-prefeita e ex-Secretária de Governança e Sustentabilidade de Saquarema